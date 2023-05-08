В украинском небе было уничтожено 35 из 35 дронов - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В небе над Украиной ВСУ уничтожили 35 из 35 вражеских дронов. Об этом сообщили в Генштабе, передает УНН.
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"Ночью, 8 мая 2023 года, враг снова атаковал территорию Украины, применив иранские ударные БпЛА “Shahed”. 35 из 35 дронов были уничтожены нашими защитниками", - говорится в сообщении.
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В Генштабе также отметили, что за прошедшие сутки российская федерация нанесла 16 ракетных ударов, в частности по городам Харьковской, Херсонской, Николаевской и Одесской областей.
Кроме того, зафиксирован 61 авиационный удар и 52 вражеских обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.
Сообщается, что есть погибшие и раненые среди мирного населения, повреждены многоэтажный дом, частные дома и другая гражданская инфраструктура.
Напомним
В Киеве обломки БПЛА упали на двухэтажное здание и взлетную полосу аэропорта.