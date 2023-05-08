Генштаб: количество уничтоженных оккупантов приблизилось к 195 тысячам
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 194 970 человек, 3730 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.05.23 ориентировочно составляли:
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- личного состава - около 194 970 (+540) человек ликвидировано,
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- танков - 3730 (+7),
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- боевых бронированных машин - 7253 (+5),
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- артиллерийских систем – 3018 (+8),
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- РСЗВ – 554 (+0),
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- средств ПВО - 306 (+0),
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- самолетов – 308 (+0),
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- вертолетов – 294 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2614 (+42),
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- крылатых ракет - 947 (+0),
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- кораблей/катеров - 18 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн – 5958 (+6),
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- специальной техники - 384 (+4).
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Дополнение
В небе над Украиной ночью уничтожили 35 из 35 вражеских ударных дронов.