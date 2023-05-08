Генштаб: количество уничтоженных оккупантов приблизилось к 195 тысячам

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.05.23 ориентировочно составляли:



личного состава - около 194 970 (+540) человек ликвидировано,



танков - 3730 (+7),



боевых бронированных машин - 7253 (+5),



артиллерийских систем – 3018 (+8),



РСЗВ – 554 (+0),



средств ПВО - 306 (+0),



самолетов – 308 (+0),



вертолетов – 294 (+0),



БПЛА оперативно-тактического уровня – 2614 (+42),



крылатых ракет - 947 (+0),



кораблей/катеров - 18 (+0),



автомобильной техники и автоцистерн – 5958 (+6),



специальной техники - 384 (+4).



Дополнение

В небе над Украиной ночью уничтожили 35 из 35 вражеских ударных дронов.