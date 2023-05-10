Авиация ВСУ нанесла 8 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб

Цитата

"Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 2 ударов по зенитно-ракетным комплексам.

За прошедшие сутки наши защитники сбили 6 вражеских БПЛА различных типов, 3 из них - типа "Шахед".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 4 района сосредоточения живой силы, 2 артиллерийских подразделения на огневой позиции и станцию радиоэлектронной борьбы противника", - говорится в сообщении.

Дополнение

Отмечается, что за прошедшие сутки противник нанес 23 ракетных и 43 авиационных ударов, совершил 97 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"Для ракетных ударов враг использовал ракеты различных типов, большую их часть было уничтожено нашими защитниками, но, к сожалению, есть и попадания. В частности, 5 ракет С-300 по городам Купянск, Славянск, Краматорск и Константиновка", - отметили в Генштабе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку: враг совершил почти 30 атак на четырех направлениях