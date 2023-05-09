Краматорськ вночі зазнав удару рф: ракети впали на території підприємства, без жертв - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. У ніч на 9 травня у Краматорську Донецької області російські ракети впали на території промислового підприємства, жертв немає. Під обстріли ворога п'ять разів потрапила Курахівська громада, унаслідок чого пошкоджені приватні будинки, дві адміністративні будівлі та промислове підприємство, повідомляє УНН з посиланням на інформацію голови Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.
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"Пізно вночі у Краматорську пролунали 2 вибухи - російські ракети впали на території промислового підприємства. На щастя, минулося без жертв", - йдеться в повідомленні Кириленка.
Деталі
Голова ОВА поінформував, що на Донецькому напрямку 5 разів під обстріли потрапляла Курахівська громада. Унаслідок атак у Кураховому пошкоджено 14 приватних будинків, 7 багатоповерхівок, 2 адмінбудівлі та промислове підприємство. Також зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки, обстріли Мар'їнки та Максимільянівки.
На Горлівському напрямку внаслідок російських обстрілів у Торецьку пошкоджено два будинки, ще сім - у Соледарській громаді. У Часовому Яру після обстрілів пошкоджені будинки й нежитлові приміщення.
На Лисичанському напрямку зруйновано будинок у Зарічному Лиманської громади.
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