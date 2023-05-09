росіяни поранили ще одного жителя Бахмута
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Російські війська за 8 травня поранили ще одну людину у Бахмуті в Донецькій області. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, передає УНН.
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«За 8 травня росіяни поранили 1 жителя Донеччини - у Бахмуті», - написав Кириленко.
Він вказав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Доповнення
Російські війська за день до того поранили ще двох жителів Донецької області.