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росіяни поранили ще одного жителя Бахмута

росіяни поранили ще одного жителя Бахмута

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. Російські війська за 8 травня поранили ще одну людину у Бахмуті в Донецькій області. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, передає УНН.

Цитата

«За 8 травня росіяни поранили 1 жителя Донеччини - у Бахмуті», - написав Кириленко.

Він вказав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Доповнення

Російські війська за день до того поранили ще двох жителів Донецької області.

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