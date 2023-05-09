россияне ранили еще одного жителя Бахмута

Цитата

«За 8 мая россияне ранили 1 жителя Донецкой области - в Бахмуте», - написал Кириленко.

Он указал, что на данный момент невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Дополнение

Российские войска за день до этого ранили еще двух жителей Донецкой области.