россияне ранили еще одного жителя Бахмута
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Российские войска за 8 мая ранили еще одного человека в Бахмуте в Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, передает УНН.
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«За 8 мая россияне ранили 1 жителя Донецкой области - в Бахмуте», - написал Кириленко.
Он указал, что на данный момент невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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Российские войска за день до этого ранили еще двух жителей Донецкой области.