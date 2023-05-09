Краматорск ночью подвергся удару рф: ракеты упали на территории предприятия, без жертв - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. В ночь на 9 мая в Краматорске Донецкой области российские ракеты упали на территории промышленного предприятия, жертв нет. Под обстрелы врага пять раз попала Кураховская громада, в результате чего повреждены частные дома, два административных здания и промышленное предприятие, сообщает УНН со ссылкой на информацию главы Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram.
Цитата
"Поздно ночью в Краматорске прогремели 2 взрыва - российские ракеты упали на территории промышленного предприятия. К счастью, обошлось без жертв", - говорится в сообщении Кириленко.
Детали
Глава ОВА проинформировал, что на Донецком направлении 5 раз под обстрелы попадала Кураховская громада. В результате атак в Курахово повреждены 14 частных домов, 7 многоэтажек, 2 админздания и промышленное предприятие. Также зафиксированы единичные обстрелы Авдеевки, обстрелы Марьинки и Максимильяновки.
На Горловском направлении в результате российских обстрелов в Торецке повреждены два дома, еще семь - в Соледарской громаде. В Часовом Яру после обстрелов повреждены дома и нежилые помещения.
На Лисичанском направлении разрушен дом в Заречном Лиманской громады.
Напомним
Российские войска за 8 мая ранили еще одного человека в Бахмуте в Донецкой области.