Краматорск ночью подвергся удару рф: ракеты упали на территории предприятия, без жертв - ОВА

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Киев • УНН

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КИЕВ. 9 мая. УНН. В ночь на 9 мая в Краматорске Донецкой области российские ракеты упали на территории промышленного предприятия, жертв нет. Под обстрелы врага пять раз попала Кураховская громада, в результате чего повреждены частные дома, два административных здания и промышленное предприятие, сообщает УНН со ссылкой на информацию главы Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram.

Цитата

"Поздно ночью в Краматорске прогремели 2 взрыва - российские ракеты упали на территории промышленного предприятия. К счастью, обошлось без жертв", - говорится в сообщении Кириленко.

Детали

Глава ОВА проинформировал, что на Донецком направлении 5 раз под обстрелы попадала Кураховская громада. В результате атак в Курахово повреждены 14 частных домов, 7 многоэтажек, 2 админздания и промышленное предприятие. Также зафиксированы единичные обстрелы Авдеевки, обстрелы Марьинки и Максимильяновки.

На Горловском направлении в результате российских обстрелов в Торецке повреждены два дома, еще семь - в Соледарской громаде. В Часовом Яру после обстрелов повреждены дома и нежилые помещения.

На Лисичанском направлении разрушен дом в Заречном Лиманской громады.

Напомним

Российские войска за 8 мая ранили еще одного человека в Бахмуте в Донецкой области.

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