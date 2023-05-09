Генштаб: кількість ліквідованих окупантів перевищила 195 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 195 620 осіб, 3734 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.05.23 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 195 620 (+650) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 3734 (+4),
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- бойових броньованих машин ‒ 7258 (+4),
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- артилерійських систем – 3031 (+13),
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- РСЗВ – 554 (+0),
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- засобів ППО ‒ 307 (+1),
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- літаків – 308 (+0),
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- гелікоптерів – 294 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2618 (+4),
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- крилатих ракет ‒ 955 (+8),
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- кораблів/катерів ‒ 18 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 5969 (+11),
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- спеціальної техніки ‒ 388 (+4).
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Доповнення
У небі над Україною за ніч було знищено 23 з 25 ворожих крилатих ракет.