Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 195 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 195 620 человек, 3734 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.05.23 ориентировочно составляли:
-
- личного состава - около 195 620 (+650) человек ликвидировано,
-
- танков - 3734 (+4),
-
- боевых бронированных машин - 7258 (+4),
-
- артиллерийских систем – 3031 (+13),
-
- РСЗВ – 554 (+0),
-
- средств ПВО - 307 (+1),
-
- самолетов – 308 (+0),
-
- вертолетов – 294 (+0),
-
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2618 (+4),
-
- крылатых ракет - 955 (+8),
-
- кораблей/катеров - 18 (+0),
-
- автомобильной техники и автоцистерн – 5969 (+11),
-
- специальной техники - 388 (+4).
-
Дополнение
В небе над Украиной за ночь было уничтожено 23 из 25 вражеских крылатых ракет.