Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 195 тысяч

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.05.23 ориентировочно составляли:



личного состава - около 195 620 (+650) человек ликвидировано,



танков - 3734 (+4),



боевых бронированных машин - 7258 (+4),



артиллерийских систем – 3031 (+13),



РСЗВ – 554 (+0),



средств ПВО - 307 (+1),



самолетов – 308 (+0),



вертолетов – 294 (+0),



БПЛА оперативно-тактического уровня – 2618 (+4),



крылатых ракет - 955 (+8),



кораблей/катеров - 18 (+0),



автомобильной техники и автоцистерн – 5969 (+11),



специальной техники - 388 (+4).



Дополнение

В небе над Украиной за ночь было уничтожено 23 из 25 вражеских крылатых ракет.