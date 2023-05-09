Остаточний план контрнаступу ще не затверджений - Данілов

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"В кабінеті Верховного Головнокомандувача ЗСУ, Президента нашої країни, буде прийматись крайнє рішення відносно термінів і напрямків.

І коли хтось починає про щось говорити навіть з поважних інституцій на Заході, повірте, на сьогоднішній день людей, які знають точно всі наші плани, не існує. Тому що, остаточний план ще не затверджений, у нас є декілька варіантів і всі вони знаходяться у роботі.

І в залежності від тих обставин, які будуть у той, чи інший проміжок часу, будуть прийматися ті, чи інші рішення", - зазначив Данілов.

Доповнення

Олексій Данілов також зазначив, що Україна вдячна партнерам за потужну підтримку, яка зараз надходить країні.

"Звісно, ми б хотіли, щоб це відбулося ще вчора. Щоб допомога до нас надходила набагато раніше. І з лютого 2022 року ми дуже чекали цю допомогу. Але, дякуємо нашим партнерам, що вона зрештою почалась, і вона йде, на сьогоднішній день, доволі потужно", - підкреслив секретар РНБО.

Він зауважив, що в допомозі беруть участь не тільки Сполучені Штати, а й багато інших країн.

"Сьогодні в нас вже є остаточне рішення відносно того, що наша країна найближчим часом почне отримувати з ЄС 1 млн снарядів, які є необхідними для перемоги України", - підсумував Данілов.

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