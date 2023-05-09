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Окончательный план контрнаступления еще не утвержден - Данилов

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 мая. УНН. Окончательный план контрнаступления еще не утвержден Президентом страны. Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сказал в эфире общенационального марафона "Единые новости", передает УНН.

Цитата

"В кабинете Верховного Главнокомандующего ВСУ, Президента нашей страны, будет приниматься крайнее решение относительно сроков и направлений. 

И когда кто-то начинает о чем-то говорить даже из уважаемых институций на Западе, поверьте, на сегодняшний день людей, которые знают точно все наши планы, не существует. Потому что, окончательный план еще не утвержден, у нас есть несколько вариантов и все они находятся в работе.

И в зависимости от тех обстоятельств, которые будут в тот, или иной промежуток времени, будут приниматься те, или иные решения", - отметил Данилов. 

Дополнение

Алексей Данилов также отметил, что Украина благодарна партнерам за мощную поддержку, которая сейчас поступает стране.

"Конечно, мы бы хотели, чтобы это произошло еще вчера. Чтобы помощь к нам поступала гораздо раньше. И с февраля 2022 года мы очень ждали эту помощь. Но, спасибо нашим партнерам, что она в конце концов началась, и она идет, на сегодняшний день, довольно мощно", - подчеркнул секретарь СНБО.

Он отметил, что в помощи участвуют не только Соединенные Штаты, но и многие другие страны.

"Сегодня у нас уже есть окончательное решение относительно того, что наша страна в ближайшее время начнет получать из ЕС 1 млн снарядов, которые необходимы для победы Украины", - подытожил Данилов. 

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Напомним

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 1,2 миллиарда долларов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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