ЄС готовий надати мільйон снарядів для артилерії: Зеленський обговорив з фон дер Ляєн швидкість їх постачання
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Європейський Союз готовий надати Україні 1 мільйон снарядів для артилерії. Про це він сказав під час спільної пресконференції з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, вказавши, що сторони обговорили швидкість закупівлі та постачання цих боєприпасів, передає кореспондент УНН.
Цитата
«Сьогодні я подякував Урсулі за готовність Євросоюзу надати Україні боєприпаси - 1 мільйон снарядів для артилерії. Ми обговорили ключове питання – це швидкість закупівлі та постачання цих боєприпасів. Потреба в них на полі бою є вже зараз», - сказав Зеленський.
Доповнення
Рада ЄС остаточно схвалила другий транш обсягом 1 мільярд євро в межах Європейського фонду миру на закупівлю боєприпасів та ракет для України.