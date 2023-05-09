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ЄС готовий надати мільйон снарядів для артилерії: Зеленський обговорив з фон дер Ляєн швидкість їх постачання

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Європейський Союз готовий надати Україні 1 мільйон снарядів для артилерії. Про це він сказав під час спільної пресконференції з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, вказавши, що сторони обговорили швидкість закупівлі та постачання цих боєприпасів, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Сьогодні я подякував Урсулі за готовність Євросоюзу надати Україні боєприпаси - 1 мільйон снарядів для артилерії. Ми обговорили ключове питання – це швидкість закупівлі та постачання цих боєприпасів. Потреба в них на полі бою є вже зараз», - сказав Зеленський.

Доповнення

Рада ЄС остаточно схвалила другий транш обсягом 1 мільярд євро в межах Європейського фонду миру на закупівлю боєприпасів та ракет для України.

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