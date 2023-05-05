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На боєприпаси Україні: Рада ЄС остаточно схвалила виділення другого траншу в 1 млрд євро

На боєприпаси Україні: Рада ЄС остаточно схвалила виділення другого траншу в 1 млрд євро

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Рада ЄС остаточно схвалила другий транш у розмірі 1 мільярд євро в рамках Європейського фонду миру на закупівлю боєприпасів та ракет для України. Про це УНН повідомляє з посиланням на Європейську раду.

Цитата

«Рада сьогодні ( затвердила виділення – ред.) допомоги вартістю 1 мільярд євро в рамках Європейського фонду миру (EPF), який сприятиме зміцненню спроможності та стійкості України для захисту своєї незалежності, суверенітету та територіальної цілісності та захисту цивільного населення від триваючої російської агресії», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що фінансування буде спрямоване на забезпечення ЗСУ артилерійськими снарядами калібру 155 мм і, за потреби, ракетами, які будуть спільно закуплені державами-членами ЄС у європейській оборонній промисловості.

«Сьогоднішнє рішення є ще одним важливим кроком для доставки більшої кількості боєприпасів в Україну. Збройним Силам України для захисту українського народу та території потрібна значна кількість боєприпасів. Їм це потрібно швидко. Разом із попереднім рішенням про швидке надання боєприпасів із наявних запасів ми виділяємо 2 мільярди євро на ці цілі, доводячи загальну військову підтримку ЄС Україні до 5,6 мільярдів євро», - сказав високий представник ЄС Жозеп Боррель.

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Зазначається, що цей захід сприятиме спільним закупівлям боєприпасів і ракет у економічних операторів, заснованих в ЄС або Норвегії, і виробництву цих боєприпасів і ракет в ЄС або Норвегії.

Ланцюжки постачання цих операторів можуть включати операторів, які створені або мають виробництво за межами ЄС чи Норвегії. Захід також охоплюватиме поставки боєприпасів і ракет, які пройшли важливий етап їх виробництва в ЄС або Норвегії, який складається з остаточного складання.

«Щоб мати право на відшкодування EPF, контракти на закупівлю або замовлення на закупівлю мають бути укладені до 30 вересня 2023 року в контексті існуючого проекту Європейського оборонного агентства (EDA) або в рамках додаткових проектів спільного придбання під керівництвом держави-члена», - зазначається в повідомленні.

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