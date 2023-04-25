Боррель: ЄС працює над прискоренням постачання боєприпасів для України
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Боєприпаси для України стали одним із пунктів порядоку денного Ради ЄС напередодні. За словами головного дипломата ЄС Жозепа Борреля, країни ЄС передали Києву понад тисячу ракет і швидкість передачі буде зростати, пише УНН з посиланням на DW.
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Жозеп Боррель повідомив, що країни ЄС передали Києву понад тисячу ракет і деяку кількість боєприпасів, "яка зростає і найближчими днями зростатиме швидше".
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"Ці цифри не дотягують до тих, які хотілося б бачити мені та Дмитру Кулебі", - визнав він під час пресконференції, додавши, що це питання форсування темпів та збільшення поставок.
За кілька днів до цього, Боррель зазначив, що країни Євросоюзу подали заявки на відшкодування витрат на боєприпаси для України на суму 600 мільйонів євро з мільярда. Проте це не означає, що матеріал уже прибув до України.
"Я збираюся звернутися до міністрів оборони всіх країн ЄС, щоб передати вимогу прискорити постачання, тому що здатність протистояти російським атакам критично залежить від нашої допомоги", - додав дипломат.
Домовленість про другий етап плану постачання боєприпасів Україні перебуває в завершальній стадії, повідомив Боррель, уточнивши, що "були деякі розбіжності". Проте робота триває, все готується до реалізації. Як тільки буде готовий офіційний документ - найближчими днями держави-члени ЄС дійдуть повної згоди про те, як це зробити.
Доповнення
На пресконференції головний дипломат ЄС нагадав про ситуацію в Україні "всім людям, які зараз закликають до миру", згадавши Бразилію і Китай. Він закликав лідерів "поговорити з Києвом та поїхати туди, щоб побачити агресію очима тих, кого бомбять". Тільки в цьому випадку, на думку Борреля, миротворчі зусилля будуть чесними і заслуговують на довіру.
"Я теж закликаю до миру. Але де були ці заклики, коли росія стягувала війська до кордонів? Ми всі хочемо миру, і в першу чергу - українці. Але це має бути справедливий світ. А доти ми продовжуватимемо підтримувати оборону України".