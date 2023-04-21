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ЄС виконує свої зобов’язання: Боррель розповів, скільки снарядів вже доставлено в Україну

ЄС виконує свої зобов’язання: Боррель розповів, скільки снарядів вже доставлено в Україну

Київ • УНН

 • 1349852 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Високий представник ЄС з питань закордонних справ Жозеп Боррель запевнив, що ЄС виконує свої зобов’язання щодо забезпечення України боєприпасами і розповів, що доставлено понад 66% від першого мільярда євро, передає УНН.

Цитата

"Я розмовляв з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, щоб підтвердити, що ЄС виконує свої зобов’язання щодо забезпечення України боєприпасами. З 9 лютого було доставлено понад 66% від першого мільярда євро", — написав Боррель.

Він також додав, що "терміновість очевидна" і "ЄС зробить усе можливе, щоб досягти результатів, і швидко".

Додамо

Як писав УНН, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що під час телефонної розмови закликав Верховного представника ЄС з закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля допомогти пршвидшити другу частину двомільярдної угоди блоку про забезпечення України боєприпасами.

Нагадаємо

Кулеба розкритикував неспроможність ЄС реалізувати рішення про спільну закупівлю боєприпасів для України.

Це сталося після появи повідомлень, що Франція та Польща не змогли врегулювати суперечку щодо того, хто має отримати спільні контракти ЄС на купівлю боєприпасів в Україні - лише місцеві фірми чи конкуренти з інших країн. Компромісний текст угоди запропонувала Швеція, але його остаточно не узгодили.

Ідеться про план ЄС зі спільної закупівлі боєприпасів для України. Ідея полягає в тому, що країни ЄС об’єднаються і візьмуть гроші зі спільного бюджету, щоб допомогти доставити Києву до 1 мільйона снарядів впродовж наступних 12 місяців.

Попри те, що лідери ЄС схвалили цю схему - і навіть виділили 2 мільярди євро на її фінансування - країни з тих пір зіткнулися з розбіжностями щодо того, як витратити 1 мільярд євро, виділений на спільні контракти.

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