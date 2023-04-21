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Кулеба закликав Борреля пришвидшити другу частину угоди ЄС про боєприпаси для України

Кулеба закликав Борреля пришвидшити другу частину угоди ЄС про боєприпаси для України

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що під час телефонної розмови закликав Верховного представника ЄС з закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля допомогти пршвидшити другу частину двомільярдної угоди блоку про забезпечення України боєприпасами, пише УНН.

Цитата

"Під час нашої телефонної розмови я подякував Жозепу Боррелю за всю допомогу ЄС в галузі оборони, включаючи останній 1 мільярд євро на невідкладні потреби у боєприпасах. Я закликав Верховного представника ЄС допомогти якнайшвидше завершити обговорення другого траншу спільних закупівель обсягом 1 млрд євро для забезпечення безпеки в Європі", - написав Кулеба.

Нагадаємо

Кулеба розкритикував неспроможність ЄС реалізувати рішення про спільну закупівлю боєприпасів для України.

Це сталося після появи повідомлень, що Франція та Польща не змогли врегулювати суперечку щодо того, хто має отримати спільні контракти ЄС на купівлю боєприпасів в Україні - лише місцеві фірми чи конкуренти з інших країн. Компромісний текст угоди запропонувала Швеція, але його остаточно не узгодили.

Ідеться про план ЄС зі спільної закупівлі боєприпасів для України. Ідея полягає в тому, що країни ЄС об’єднаються і візьмуть гроші зі спільного бюджету, щоб допомогти доставити Києву до 1 мільйона снарядів впродовж наступних 12 місяців.

Попри те, що лідери ЄС схвалили цю схему - і навіть виділили 2 мільярди євро на її фінансування - країни з тих пір зіткнулися з розбіжностями щодо того, як витратити 1 мільярд євро, виділений на спільні контракти.

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