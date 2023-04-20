Між Францією та Польщею виникла суперечка щодо закупівлі боєприпасів для України - Politico

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За словами трьох дипломатів, знайомих із ситуацією, посли ЄС намагалися вийти з глухого кута щодо реалізації плану спільної закупівлі боєприпасів для України у боротьбі з росією. Ідея полягає в тому, що країни ЄС об’єднаються і візьмуть гроші зі спільного бюджету, щоб допомогти доставити Києву до 1 мільйона снарядів впродовж наступних 12 місяців.

Попри те, що лідери ЄС схвалили цю схему — і навіть виділили 2 мільярди євро на її фінансування — країни з тих пір зіткнулися з розбіжностями щодо того, як витратити 1 мільярд євро, виділений на спільні контракти.

Основний момент суперечки: наскільки обмежити гроші для виробників з ЄС і чи включати компанії в таких місцях, як США та Велика Британія. Франція висуває ідею зберегти гроші в межах блоку, дратуючи деяких своїх співвітчизників з ЄС, пише видання.

Дискусії набули піку під час зустрічі в середу. За словами трьох дипломатів, посол Франції в ЄС звинуватив свого польського колегу в тому, що той звинуватив Париж у пресі у перешкоджанні остаточній угоді. Французький чиновник відповів, що Париж просто прагматичний, і зазначив, що країни ЄС вже погодилися витратити інший 1 мільярд євро на відшкодування за пожертвування боєприпасів Україні. Польський чиновник зазначив, що Франція лише ускладнює поточні переговори.

Щоб знайти компроміс, як повідомляється, довелось втрутитись Швеції. Країна наразі головує у Раді ЄС, з мандатом вирішувати розбіжності у євроінституції. Шведські офіційні особи запропонували оновлений текст на користь обох сторін.

Компромісний документ обмежив майбутні контракти «економічними операторами, заснованими в Союзі та Норвегії», але він містив рядок про те, що директива не повинна створювати прецедент. Деякі дипломати вважали, що новий текст надто рухається у французькому напрямку, тоді як інші нарікали, що він відкриває нові питання про те, які компанії чи субпідрядники мають бути залучені, зазначає видання. Усе ж був певний обережний оптимізм.

Цитата

«Для більшості держав-членів тепер питання юридичної перевірки нового тексту своїми столицями. У нас є хороша основа для майбутньої угоди», — сказав один із дипломатів.

Тепер переговори, швидше за все, продовжаться наступного тижня, а це означає, що міністри закордонних справ ЄС не матимуть угоди під час зустрічі в понеділок у Люксембурзі, щоб обговорити війну, зазначає видання.

Доповнення

Спільний план закупівлі боєприпасів є частиною триетапного процесу, який лідери ЄС схвалили минулого місяця в надії швидко отримати так необхідні Україні боєприпаси.

На першому етапі країни ЄС передадуть Києву снаряди зі своїх складів, а на другому – спільні закупівлі. Третій етап має на меті переконатися, що європейські виробники здатні задовольнити оборонні потреби Європи.

Три етапи, кажуть чиновники, взаємопов’язані, і мета полягає в тому, щоб вони працювали майже одночасно.

За словами одного з дипломатів, однією з ключових проблем для чиновників ЄС залишаються постійні побоювання, що оборонна промисловість Європи може не впоратися із завданням доставки 1 мільйона снарядів в Україну за 12 місяців.

«Чим більше обмежувальних формулювань ми зараз включимо, тим важче буде досягти нашої мети», — стверджував другий дипломат.

Зворотний бік полягає в тому, що фірми з ЄС кажуть, що їм потрібна гарантія вхідних замовлень, перш ніж здійсниться проплата, щоб розширити свої виробничі можливості.

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