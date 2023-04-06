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"Суперечки через дрібний шрифт": Politico дізналося про проблеми з планом ЄС щодо боєприпасів для України

"Суперечки через дрібний шрифт": Politico дізналося про проблеми з планом ЄС щодо боєприпасів для України

Київ • УНН

 • 1583367 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. За два тижні після того, як ЄС оголосив про історичну угоду надати Україні купу боєприпасів, блок все ще з'ясовує юридичні особливості того, як це реалізувати. План ЄС із закупівлі боєприпасів для України натрапив на юридичну проблему через те, хто отримає гроші, повідомляє видання Politico з посиланням на дипломатів, пише УНН.

Деталі

"Посли ЄС зустрілися в середу, щоб обговорити це питання, але не змогли досягти суттєвого прогресу з одного з ключових питань", за словами кількох дипломатів, знайомих із переговорами.

Яблуком розбрату, як вказано, залишається питання, "чи будуть ці збройові контракти надаватися виключно компаніям з ЄС (і як їх юридично визначити), чи вони також будуть відкриті для сторонніх виробників". За словами кількох дипломатів, Франція наполягає, щоб гроші залишалися в межах кордонів ЄС. А Греція та Кіпр підтримали Париж, що, за словами деяких дипломатів, пов'язане з їхнім бажанням уникнути контрактів із турецькими виробниками.

Два дипломати додали, що Європейська комісія також має зробити додаткову роботу, щоб визначити можливості компаній ЄС, перш ніж можна буде досягти остаточної угоди.

"Оскільки питання зайшло в глухий кут, посли в середу натомість зосередилися на завершенні менш спірної частини угоди: на угоді щодо безоплатної передачі Києву великої кількості боєприпасів. Дипломати, які говорили на умовах анонімності, щоб обговорити делікатні переговори, сказали, що посли завершили угоду щодо плану пожертвувань під час зустрічі, додавши, що юридичний текст, як очікується, буде офіційно опубліковано наступного тижня", - ідеться у статті.

Видання зауважує, що попри поспіх із схваленням угоди, яка спрямована на постачання Україні 1 млн боєприпасів протягом наступних 12 місяців, питання залишається крихким. "Окрім безперервних суперечок через дрібний шрифт, є побоювання, що оборонній промисловості ЄС не вистачає потужностей для швидкого виготовлення потрібної кількості снарядів", - зауважує видання.

Мета ЄС, як стверджується, полягає у тому, щоб запустити план одночасно у трьох частинах.

"По-перше, він виділить 1 мільярд євро на відшкодування витрат країнам, які можуть негайно пожертвувати боєприпаси - і, можливо, ракети - зі своїх збройних сил або перенаправити замовлення, що надходять. Потім він виділить ще 1 мільярд євро на спільні закупівлі додаткових боєприпасів для України та заміну снарядів, подарованих Європою. Зрештою, він хоче вивчити способи підвищення здатності Європи виробляти зброю, яка їй знадобиться довгі роки", - зазначається у статті.

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