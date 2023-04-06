"Споры из-за мелкого шрифта": Politico узнало о проблемах с планом ЕС по боеприпасам для Украины

Детали

"Послы ЕС встретились в среду, чтобы обсудить этот вопрос, но не смогли достичь существенного прогресса по одному из ключевых вопросов", по словам нескольких дипломатов, знакомых с переговорами.

Яблоком раздора, как указано, остается вопрос, "будут ли эти оружейные контракты предоставляться исключительно компаниям из ЕС (и как их юридически определить), или они также будут открыты для сторонних производителей". По словам нескольких дипломатов, Франция настаивает, чтобы деньги оставались в пределах границ ЕС. А Греция и Кипр поддержали Париж, что, по словам некоторых дипломатов, связано с их желанием избежать контрактов с турецкими производителями.

Два дипломата добавили, что Европейская комиссия также должна проделать дополнительную работу, чтобы определить возможности компаний ЕС, прежде чем можно будет достичь окончательного соглашения.

"Поскольку вопрос зашел в тупик, послы в среду вместо этого сосредоточились на завершении менее спорной части соглашения: на соглашении о безвозмездной передаче Киеву большого количества боеприпасов. Дипломаты, которые говорили на условиях анонимности, чтобы обсудить деликатные переговоры, сказали, что послы завершили соглашение по плану пожертвований во время встречи, добавив, что юридический текст, как ожидается, будет официально опубликован на следующей неделе", - говорится в статье.

Издание отмечает, что несмотря на спешку с одобрением соглашения, которое направлено на поставку Украине 1 млн боеприпасов в течение следующих 12 месяцев, вопрос остается хрупким. "Кроме непрерывных споров из-за мелкого шрифта, есть опасения, что оборонной промышленности ЕС не хватает мощностей для быстрого изготовления нужного количества снарядов", - отмечает издание.

Цель ЕС, как утверждается, состоит в том, чтобы запустить план одновременно в трех частях.

"Во-первых, он выделит 1 миллиард евро на возмещение расходов странам, которые могут немедленно пожертвовать боеприпасы - и, возможно, ракеты - из своих вооруженных сил или перенаправить поступающие заказы. Затем он выделит еще 1 миллиард евро на совместные закупки дополнительных боеприпасов для Украины и замену снарядов, подаренных Европой. В конце концов, он хочет изучить способы повышения способности Европы производить оружие, которое ей понадобится на долгие годы", - отмечается в статье.

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