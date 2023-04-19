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Єврокомісія збирається перепрофілювати фонд спільних закупівель озброєнь на 500 млн євро - Euractiv

Єврокомісія збирається перепрофілювати фонд спільних закупівель озброєнь на 500 млн євро - Euractiv

Київ • УНН

 • 483182 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Європейська комісія розглядає можливість вдвічі скоротити пропонований короткостроковий фонд спільних оборонних закупівель для України в 500 мільйонів євро до 250 мільйонів євро, натомість віддаючи пріоритет довгостроковій модернізації оборонної промисловості Європи, з посиланням на три джерела в ЄС повідомляє EURACTIV, пише УНН.

Деталі

Ініціатива, яка отримала назву EDIRPA, була запропонована виконавчою владою ЄС у липні минулого року. Вона має на меті стимулювати термінові спільні закупівлі зброї державами-членами ЄС для поповнення їхніх запасів і продовження військової підтримки України. Нинішня пропозиція передбачає бюджет у 500 мільйонів євро на два роки.

Європейська комісія може змінити пропозицію, якщо з моменту висунення початкової пропозиції відбулися нові події, і тому вона більше не вважатиметься правильним способом вирішення проблеми, вказує видання.

Це дозволено робити, якщо країни-члени ще не дали остаточне "зелене світло".

"Ідея Єврокомісії скоротити фонд вдвічі до 250 мільйонів євро протягом одного року пов’язана з кількома проблемами, з якими регламент зіткнувся з моменту його пропонування, наприклад, затримки в переговорах і пропозиції нових ідей для задоволення термінових потреб у поставках", - зазначається у статті.

Внутрішні баталії щодо того, який комітет у Європейському парламенті має керувати цією справлю, як вказано, суттєво затримали переговори протягом останніх місяців.

Окрім того, кілька офіційних осіб ЄС повідомили EURACTIV, що програма, спочатку запропонована для задоволення нагальних оборонних потреб України, не зможе досягти своєї основної мети, у цьому випадку термінового поповнення запасів.

Окрім того, оскільки потреби Києва залишаються гострими, але тепер вони в основному зосереджені на боєприпасах, минулого місяця країни ЄС домовилися надіслати та спільно закупити боєприпаси на суму 4 мільярди євро – навіть попри те, що план не відповідає юридичним визначенням, – для задоволення нагальних потреб, які міг би отримати EDIRPA, пише видання.

Затримки в переговорах також утримували країни-члени від підготовки проектів спільних закупівель, повідомили EURACTIV представники оборонної промисловості.

Раніше цього року, як повідомляється, Європейська комісія та дипломатична служба ЄС (EEAS) запропонували блоку інвестувати в термінове нарощування потужностей з виробництва боєприпасів для середньо- та короткострокової стійкості європейської оборонної промисловості.

Комісар ЄС із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, який також відповідає за оборонну промисловість і космос, протягом останніх тижнів відвідував країни-члени, щоб визначити виробничі потужності, і, як очікується, найближчими днями надішле свій план 27 країнам ЄС.

ЄС також має намір запропонувати Європейську програму інвестицій в оборону (EDIP), яка спрямована на збільшення виробництва в довгостроковій перспективі, не тільки боєприпасів. План мав бути представлений у червні, але, ймовірно, буде відкладено до останнього кварталу року, повідомили двоє людей, які знають це питання.

При цьому вивільнені 250 мільйонів євро з EDIRPA можуть бути перенаправлені в EDIP, повідомили кілька джерел в ЄС. Іншим варіантом було б використати кошти для фінансування промислового стимулювання виробництва боєприпасів, додали вони.

«Наразі розглядаються всі варіанти потенційного використання бюджету ЄС, включаючи варіант мобілізації EDIRPA, який був розроблений як короткостроковий інструмент ЄС, що стимулює спільні закупівлі для підвищення передбачуваності ринку для галузі», - сказав EURACTIV офіційний представник Єврокомісії.

Комісія ЄС «розглядає повний спектр можливих заходів для підтримки такого нарощування як з точки зору інструментів, так і суттєвих заходів», додав чиновник.

Раніше

Рада ЄС затвердила виділення 1 млрд євро на надання Україні боєприпасів.

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