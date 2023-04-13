Боєприпаси для України: Рада ЄС затвердила виділення 1 млрд євро
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Рада ЄС затвердила виділення 1 млрд євро на надання Україні боєприпасів, повідомили у пресслужбі євроінституції, пише УНН.
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"Рада (ЄС) сьогодні ухвалила захід допомоги на суму 1 мільярд євро в межах Європейського фонду миру (EPF) для підтримки Збройних сил України. Цей захід дозволить ЄС відшкодувати державам-членам вартість боєприпасів, переданих Україні з існуючих запасів або за рахунок зміни пріоритетів існуючих замовлень у період з 9 лютого до 31 травня 2023 року", - повідомили в євроінституції.
Деталі
Сьогоднішнє рішення імплементує першу частину угоди Ради ЄС від 20 березня 2023 року про тристоронній підхід, спрямований на прискорення поставок і спільних закупівель артилерійських боєприпасів.
"Сьогоднішнім рішенням ми вводимо в дію першу частину історичної угоди, досягнутої лідерами ЄС, щодо підтримки негайного постачання артилерійських боєприпасів на суму 1 мільярд євро для Збройних сил України", - зазначив Верховний представник із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.
Доповнення
Разом із попередніми сімома траншами підтримки, ухвалений сьогодні захід допомоги збільшує загальний внесок ЄС для України в межах EPF до 4,6 мільярда євро, і, як вказали в Раді ЄС, "це ще раз доводить, що ЄС залишається непохитним у своїй підтримці українських військових у захисті країни від незаконної російської агресії".