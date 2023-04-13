Боеприпасы для Украины: Совет ЕС утвердил выделение 1 млрд евро

Цитата

"Совет (ЕС) сегодня принял меру помощи на сумму 1 миллиард евро в рамках Европейского фонда мира (EPF) для поддержки Вооруженных сил Украины. Эта мера позволит ЕС возместить государствам-членам стоимость боеприпасов, переданных Украине из существующих запасов или за счет изменения приоритетов существующих заказов в период с 9 февраля по 31 мая 2023 года", - сообщили в евроинституте.

Детали

Сегодняшнее решение имплементирует первую часть соглашения Совета ЕС от 20 марта 2023 г. о трехстороннем подходе, направленном на ускорение поставок и совместных закупок артиллерийских боеприпасов.

"Сегодняшним решением мы вводим в действие первую часть исторического соглашения, достигнутого лидерами ЕС, о поддержке немедленных поставок артиллерийских боеприпасов на сумму 1 миллиард евро для Вооруженных сил Украины", - отметил Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Дополнение

Вместе с предыдущими семью траншами поддержки, принятая сегодня мера помощи увеличивает общий вклад ЕС для Украины в рамках EPF до 4,6 миллиарда евро, и, как указали в Совете ЕС, "это еще раз доказывает, что ЕС остается непоколебимым в своей поддержке украинских военных в защите страны от незаконной российской агрессии".