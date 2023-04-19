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Еврокомиссия собирается перепрофилировать фонд совместных закупок вооружений на 500 млн евро - Euractiv

Еврокомиссия собирается перепрофилировать фонд совместных закупок вооружений на 500 млн евро - Euractiv

Киев • УНН

 • 483181 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Европейская комиссия рассматривает возможность вдвое сократить предлагаемый краткосрочный фонд совместных оборонных закупок для Украины в 500 миллионов евро до 250 миллионов евро, взамен отдавая приоритет долгосрочной модернизации оборонной промышленности Европы, со ссылкой на три источника в ЕС сообщает EURACTIV, пишет УНН.

Детали

Инициатива, получившая название EDIRPA, была предложена исполнительной властью ЕС в июле прошлого года. Она имеет целью стимулировать срочные совместные закупки оружия государствами-членами ЕС для пополнения их запасов и продолжения военной поддержки Украины. Нынешнее предложение предусматривает бюджет в 500 миллионов евро на два года.

Европейская комиссия может изменить предложение, если с момента выдвижения первоначального предложения произошли новые события, и поэтому оно больше не будет считаться правильным способом решения проблемы, указывает издание.

Это разрешено делать, если страны-члены еще не дали окончательный "зеленый свет".

"Идея Еврокомиссии сократить фонд вдвое до 250 миллионов евро в течение одного года связана с несколькими проблемами, с которыми регламент столкнулся с момента его предложения, например, задержки в переговорах и предложения новых идей для удовлетворения срочных потребностей в поставках", - отмечается в статье.

Внутренние баталии относительно того, какой комитет в Европейском парламенте должен руководить этим делом, как указано, существенно задержали переговоры в течение последних месяцев.

Кроме того, несколько официальных лиц ЕС сообщили EURACTIV, что программа, изначально предложенная для удовлетворения неотложных оборонных потребностей Украины, не сможет достичь своей основной цели, в данном случае срочного пополнения запасов.

Кроме того, поскольку потребности Киева остаются острыми, но теперь они в основном сосредоточены на боеприпасах, в прошлом месяце страны ЕС договорились отправить и совместно закупить боеприпасы на сумму 4 миллиарда евро – даже несмотря на то, что план не соответствует юридическим определениям – для удовлетворения неотложных потребностей, которые мог бы получить EDIRPA, пишет издание.

Задержки в переговорах также удерживали страны-члены от подготовки проектов совместных закупок, сообщили EURACTIV представители оборонной промышленности.

Ранее в этом году, как сообщается, Европейская комиссия и дипломатическая служба ЕС (EEAS) предложили блоку инвестировать в срочное наращивание мощностей по производству боеприпасов для средне- и краткосрочной устойчивости европейской оборонной промышленности.

Комиссар ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, который также отвечает за оборонную промышленность и космос, в последние недели посещал страны-члены, чтобы определить производственные мощности, и, как ожидается, в ближайшие дни направит свой план 27 странам ЕС.

ЕС также намерен предложить Европейскую программу инвестиций в оборону (EDIP), которая направлена на увеличение производства в долгосрочной перспективе, не только боеприпасов. План должен был быть представлен в июне, но, вероятно, будет отложен до последнего квартала года, сообщили два человека, которые знают этот вопрос.

При этом высвобожденные 250 миллионов евро из EDIRPA могут быть перенаправлены в EDIP, сообщили несколько источников в ЕС. Другим вариантом было бы использовать средства для финансирования промышленного стимулирования производства боеприпасов, добавили они.

«В настоящее время рассматриваются все варианты потенциального использования бюджета ЕС, включая вариант мобилизации EDIRPA, который был разработан как краткосрочный инструмент ЕС, стимулирующий совместные закупки для повышения предсказуемости рынка для отрасли», - сказал EURACTIV официальный представитель Еврокомиссии.

Комиссия ЕС «изучает весь спектр возможных мер поддержки такого наращивания, как с точки зрения инструментов, так и с точки зрения основных мер», добавил чиновник.

Ранее

Совет ЕС утвердил выделение 1 млрд евро на предоставление Украине боеприпасов.

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