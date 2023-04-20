Между Францией и Польшей возник спор из-за закупки боеприпасов для Украины - Politico

Детали

По словам трех дипломатов, знакомых с ситуацией, послы ЕС пытались выйти из тупика по реализации плана совместной закупки боеприпасов для Украины в борьбе с россией. Идея заключается в том, что страны ЕС объединятся и возьмут деньги из общего бюджета, чтобы помочь доставить Киеву до 1 миллиона снарядов в течение следующих 12 месяцев.

Несмотря на то, что лидеры ЕС одобрили эту схему — и даже выделили 2 миллиарда евро на ее финансирование — страны с тех пор столкнулись с разногласиями относительно того, как потратить 1 миллиард евро, выделенный на совместные контракты.

Основной момент спора: насколько ограничить деньги для производителей из ЕС и включать ли компании в таких местах, как США и Великобритания. Франция выдвигает идею сохранить деньги в пределах блока, раздражая некоторых своих соотечественников из ЕС, пишет издание.

Дискуссии достигли пика во время встречи в среду. По словам трех дипломатов, посол Франции в ЕС обвинил своего польского коллегу в том, что тот обвинил Париж в прессе в препятствовании окончательной сделке. Французский чиновник, ответил, что Париж просто прагматичен, и отметил, что страны ЕС уже согласились потратить другой 1 миллиард евро на возмещение за пожертвование боеприпасов Украине. Польский чиновник отметил, что Франция лишь усложняет текущие переговоры.

Чтобы найти компромисс, пришлось вмешаться Швеции. Страна председательствует в Совете ЕС, с мандатом решать разногласия в евроинтитуте. Шведские официальные лица предложили обновленный текст в пользу обеих сторон.

Компромиссный документ ограничил будущие контракты «экономическими операторами, основанными в Союзе и Норвегии», но он содержал строку о том, что директива не должна создавать прецедент. Некоторые дипломаты считали, что новый текст слишком движется во французском направлении, в то время как другие сетовали, что он открывает новые вопросы о том, какие компании или субподрядчики должны быть вовлечены, пишет издание. Тем не менее, был некоторый осторожный оптимизм.

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«Для большинства государств-членов теперь вопрос юридической проверки нового текста своей столицей. У нас есть хорошая основа для будущего соглашения», — сказал один из дипломатов.

Теперь переговоры, скорее всего, продолжатся на следующей неделе, а это означает, что министры иностранных дел ЕС не будут иметь соглашения во время встречи в понедельник в Люксембурге, чтобы обсудить войну, отмечает издание.

Дополнение

Совместный план закупки боеприпасов является частью трехэтапного процесса, который лидеры ЕС одобрили в прошлом месяце в надежде быстро получить так необходимые Украине боеприпасы.

На первом этапе страны ЕС передадут Киеву снаряды со своих складов, а на втором – совместные закупки. Третий этап имеет целью убедиться, что европейские производители способны удовлетворить оборонные потребности Европы.

Три этапа, говорят чиновники, взаимосвязаны, и цель состоит в том, чтобы они работали почти одновременно.

По словам одного из дипломатов, одной из ключевых проблем для чиновников ЕС остаются постоянные опасения, что оборонная промышленность Европы может не справиться с задачей доставки 1 миллиона снарядов в Украину за 12 месяцев.

«Чем больше ограничительных формулировок мы сейчас включим, тем труднее будет достичь нашей цели», — утверждал второй дипломат.

Обратная сторона, заключается в том, что фирмы из ЕС говорят, что им нужна гарантия входящих заказов, прежде чем совершится проплата, чтобы расширить свои производственные возможности.

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