Кулеба розкритикував неспроможність ЄС реалізувати рішення про спільну закупівлю боєприпасів для України
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Неспроможність ЄС реалізувати рішення про спільну закупівлю боєприпасів для України викликає розчарування. Про це у Twitter написав глава МЗС України Дмитро Кулеба, передає УНН.
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"Засмучує неспроможність ЄС реалізувати власне рішення про спільну закупівлю боєприпасів для України. Це перевірка того, чи має ЄС стратегічну автономію у прийнятті нових важливих рішень у сфері безпеки. Для України ціна бездіяльності вимірюється людськими життями", - написав Кулеба.
Раніше
Як повідомило Рolitico, посли Франції та Польщі не змогли врегулювати суперечку щодо того, хто має отримати спільні контракти ЄС на купівлю боєприпасів в Україні - лише місцеві фірми чи конкуренти з інших країн. Компромісний текст угоди запропонувала Швеція, але його остаточно не узгодили.
Доповнення
Спільний план закупівлі боєприпасів є частиною триетапного процесу, який лідери ЄС схвалили минулого місяця в надії швидко отримати так необхідні Україні боєприпаси.
На першому етапі країни ЄС передадуть Києву снаряди зі своїх складів, а на другому – спільні закупівлі. Третій етап має на меті переконатися, що європейські виробники здатні задовольнити оборонні потреби Європи.
Три етапи, кажуть чиновники, взаємопов’язані, і мета полягає в тому, щоб вони працювали майже одночасно.
За словами одного з дипломатів, однією з ключових проблем для чиновників ЄС залишаються постійні побоювання, що оборонна промисловість Європи може не впоратися із завданням доставки 1 мільйона снарядів в Україну за 12 місяців.
«Чим більше обмежувальних формулювань ми зараз включимо, тим важче буде досягти нашої мети», — стверджував другий дипломат.
Зворотний бік полягає в тому, що фірми з ЄС кажуть, що їм потрібна гарантія вхідних замовлень, перш ніж здійсниться проплата, щоб розширити свої виробничі можливості.