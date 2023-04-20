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Кулеба раскритиковал несостоятельность ЕС реализовать решение о совместной закупке боеприпасов для Украины

Кулеба раскритиковал несостоятельность ЕС реализовать решение о совместной закупке боеприпасов для Украины

Киев • УНН

 • 416230 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Неспособность ЕС реализовать решение о совместной закупке боеприпасов для Украины вызывает разочарование. Об этом в Twitter написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

Цитата

"Огорчает неспособность ЕС реализовать собственное решение о совместной закупке боеприпасов для Украины. Это проверка того, есть ли у ЕС стратегическая автономия в принятии новых важных решений в сфере безопасности. Для Украины цена бездействия измеряется человеческими жизнями", - написал Кулеба.

Раньше

Как сообщило Рolitico, послы Франции и Польши не смогли урегулировать спор по поводу того, кто должен получить общие контракты ЕС на покупку боеприпасов в Украине - только местные фирмы или конкуренты из других стран. Компромиссный текст соглашения предложила Швеция, но его совсем не согласовали.

Дополнение

Совместный план закупки боеприпасов является частью трехэтапного процесса, который лидеры ЕС одобрили в прошлом месяце в надежде быстро получить необходимые Украине боеприпасы.

На первом этапе страны ЕС передадут Киеву снаряды из своих складов, а на втором – совместные закупки. Третий этап — убедиться, что европейские производители способны удовлетворить оборонные потребности Европы.

Три этапа, говорят чиновники, взаимосвязаны, и цель состоит в том, чтобы они работали почти одновременно.

По словам одного из дипломатов, одной из ключевых проблем для чиновников ЕС остаются постоянные опасения, что оборонная промышленность Европы может не справиться с задачей доставки 1 миллиона снарядов в Украину за 12 месяцев.

«Чем больше ограничительных формулировок мы сейчас включим, тем труднее будет добиться нашей цели», – утверждал второй дипломат.

Обратная сторона заключается в том, что фирмы из ЕС говорят, что им нужна гарантия входящих заказов, прежде чем осуществится оплата, чтобы расширить свои производственные возможности.

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