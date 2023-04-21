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Кулеба призвал Борреля ускорить вторую часть соглашения ЕС по боеприпасам для Украины

Кулеба призвал Борреля ускорить вторую часть соглашения ЕС по боеприпасам для Украины

Киев • УНН

 • 428024 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что во время телефонного разговора призвал Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля помочь ускорить вторую часть двухмиллиардного соглашения блока об обеспечении Украины боеприпасами, пишет УНН.

Цитата

"Во время нашего телефонного разговора я поблагодарил Жозепа Борреля за всю помощь ЕС в области обороны, включая последний 1 миллиард евро на неотложные нужды в боеприпасах. Я призвал Верховного представителя ЕС помочь как можно быстрее завершить обсуждение второго транша совместных закупок в размере 1 млрд евро для обеспечения безопасности в Европе", - написал Кулеба.

Напомним

Кулеба раскритиковал неспособность ЕС реализовать решение о совместной закупке боеприпасов для Украины.

Это произошло после появления сообщений, что Франция и Польша не смогли урегулировать спор о том, кто должен получить совместные контракты ЕС на покупку боеприпасов в Украине - только местные фирмы или конкуренты из других стран. Компромиссный текст соглашения предложила Швеция, но его окончательно не согласовали.

Речь идет о плане ЕС по совместной закупке боеприпасов для Украины. Идея заключается в том, что страны ЕС объединятся и возьмут деньги из общего бюджета, чтобы помочь доставить Киеву до 1 миллиона снарядов в течение следующих 12 месяцев.

Несмотря на то, что лидеры ЕС одобрили эту схему - и даже выделили 2 миллиарда евро на ее финансирование - страны с тех пор столкнулись с разногласиями относительно того, как потратить 1 миллиард евро, выделенный на совместные контракты.

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