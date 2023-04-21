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ЕС выполняет свои обязательства: Боррель рассказал, сколько снарядов уже доставлено в Украину

Киев • УНН

 • 1349845 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел Жозеп Боррель заверил, что ЕС выполняет свои обязательства по обеспечению Украины боеприпасами и рассказал, что доставлено более 66% от первого миллиарда евро, передает УНН.

Цитата

"Я разговаривал с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, чтобы подтвердить, что ЕС выполняет свои обязательства по обеспечению Украины боеприпасами. С 9 февраля было доставлено более 66% от первого миллиарда евро", — написал Боррель.

Он также добавил, что "срочность очевидна" и "ЕС сделает все возможное, чтобы достичь результатов, и быстро".

Добавим

Как писал УНН, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что во время телефонного разговора призвал Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля помочь ускорить вторую часть двухмиллиардного соглашения блока об обеспечении Украины боеприпасами.

Напомним

Кулеба раскритиковал неспособность ЕС реализовать решение о совместной закупке боеприпасов для Украины.

Это произошло после появления сообщений, что Франция и Польша не смогли урегулировать спор о том, кто должен получить совместные контракты ЕС на покупку боеприпасов в Украине - только местные фирмы или конкуренты из других стран. Компромиссный текст соглашения предложила Швеция, но его окончательно не согласовали.

Речь идет о плане ЕС по совместной закупке боеприпасов для Украины. Идея заключается в том, что страны ЕС объединятся и возьмут деньги из общего бюджета, чтобы помочь доставить Киеву до 1 миллиона снарядов в течение следующих 12 месяцев.

Несмотря на то, что лидеры ЕС одобрили эту схему - и даже выделили 2 миллиарда евро на ее финансирование - страны с тех пор столкнулись с разногласиями относительно того, как потратить 1 миллиард евро, выделенный на совместные контракты.

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