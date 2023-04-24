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Кулеба - головам МЗС ЄС: час білих дипломатичних рукавичок прийде, але спочатку - достатньо боєприпасів

Кулеба - головам МЗС ЄС: час білих дипломатичних рукавичок прийде, але спочатку - достатньо боєприпасів

Київ • УНН

 • 403699 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що сьогодні закликав міністрів закордонних справ Євросоюзу пришвидшити постачання артилерійських боєприпасів та зброї, пише УНН.

Цитата

"Сьогодні у Раді ЄС на рівні голів МЗС я подякував партнерам з ЄС за всю вже надану оборонну допомогу. Я також закликав їх якнайшвидше ухвалити нові необхідні рішення. Немає коротких шляхів до миру, якщо російська армія не зазнає поразки. Прийде час білих дипломатичних рукавичок. Але спочатку ми маємо забезпечити достатню кількість боєприпасів для втомлених та замаслених рук наших артилеристів", - написав Кулеба у Twitter.

Деталі

У МЗС України додали, що під час засідання Кулеба вказав, що безпека Європи зараз залежить від швидкості та обсягів постачання зброї та боєприпасів для підтримки України у відновленні територіальної цілісності та справедливого миру.

“Поразка росії - це гарантія нормального життя для Європи. Нині немає жодного важливішого завдання. Для його досягнення Україні потрібно більше зброї та боєприпасів, і все це має бути доставлене якомога швидше”, - заявив міністр.

Кулеба наголосив, що сторона, яка має кращу логістику та постачання, має кращі шанси на перемогу у війні. Він закликав європейських колег пришвидшити постачання та забезпечити визначальну перевагу України над росією на полі бою.

“У нас спільна стратегічна мета: забезпечити мир у Європі для майбутніх поколінь. Ця мета нині залежить від швидкості ваших рішень та їхнього втілення. Давайте приберемо всі паперові стіни. Подолаємо всі процедурні перешкоди. Пришвидшимо кожен процес. Знищимо будь-які затримки на шляху між рішенням про надання зброї та її прибуттям на кордон України”, - закликав він.

Міністр перелічив короткострокові, середньострокові та довгострокові військові потреби:

  • Він закликав надати Україні у найкоротший термін більше броньованої техніки, танків і артилерійських систем, далекобійної артилерії та боєприпасів, зміцнити протиповітряну та протиракетну оборону України та інтегрувати її із сусідніми країнами ЄС, а також невідкладно розпочати навчання українських пілотів на F-16 та уможливити надання Україні бойової авіації західного виробництва.
  • У середньостроковій перспективі міністр закликав європейських колег збільшити пропускну здатність логістичних і ремонтних хабів, продовжити та розширити програми навчання для українських військових, покрити потреби в боєприпасах завдяки збільшенню обсягів виробництва.
  • У довгостроковій перспективі кількох років глава МЗС України закликав міністрів закордонних справ Євросоюзу сфокусуватися на розвитку спільної політики оборони, яка включатиме Україну як невід’ємну складову.

“Сьогодні виповнюється рівно 14 місяців з початку найбільшого політичного та безпекового землетрусу в нашому житті та в новітній історії Європи. Ніхто не очікував ані такого масштабу агресії, ані що Україна витримає удар, ані що ЄС продемонструє таку єдність та силу. Ми маємо довести, що путін помиляється, думаючи, що може перечекати нашу міцність, що ми “блимнемо” першими, що наша рішучість похитнеться раніше, ніж його агресія. Ні, ми не відступимо та не втомимося. Ми не похитнемося. Похитнеться він”, - підсумував міністр.

Що кажуть у ЄС

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, підсумовуючи перемовини з Дмитром Кулебою на сьогоднішньому засіданні голів МЗС блоку вказав, що "найкращий спосіб зупинити війну – це для росії припинити кровопролиття та повністю вийти з території України".

"До того часу ми продовжуватимемо забезпечувати здатність України захищатися від російської агресії", - наголосив Боррель у Twitter.

Доповнення

Кулеба раніше розкритикував неспроможність ЄС реалізувати рішення про спільну закупівлю боєприпасів для України. Голова МЗС закликав Борреля допомогти пршвидшити другу частину двомільярдної угоди блоку про забезпечення України боєприпасами. Боррель запевнив, що ЄС виконує свої зобов’язання.

Це сталося після появи повідомлень, що Франція та Польща не змогли врегулювати суперечку щодо того, хто має отримати спільні контракти ЄС на купівлю боєприпасів в Україні - лише місцеві фірми чи конкуренти з інших країн. Компромісний текст угоди запропонувала Швеція, але його остаточно не узгодили.

Ідеться про план ЄС зі спільної закупівлі боєприпасів для України. Ідея полягає в тому, що країни ЄС об’єднаються і візьмуть гроші зі спільного бюджету, щоб допомогти доставити Києву до 1 мільйона снарядів впродовж наступних 12 місяців.

Попри те, що лідери ЄС схвалили цю схему - і навіть виділили 2 мільярди євро на її фінансування - країни з тих пір зіткнулися з розбіжностями щодо того, як витратити 1 мільярд євро, виділений на спільні контракти.

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