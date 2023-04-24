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Кулеба - главам МИД ЕС: время белых дипломатических перчаток придет, но сначала - достаточно боеприпасов

Кулеба - главам МИД ЕС: время белых дипломатических перчаток придет, но сначала - достаточно боеприпасов

Киев • УНН

 • 403694 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что сегодня призвал министров иностранных дел Евросоюза ускорить поставки артиллерийских боеприпасов и оружия, пишет УНН.

Цитата

"Сегодня в Совете ЕС на уровне глав МИД я поблагодарил партнеров из ЕС за всю уже оказанную оборонную помощь. Я также призвал их как можно быстрее принять новые необходимые решения. Нет коротких путей к миру, если российская армия не потерпит поражение. Придет время белых дипломатических перчаток. Но сначала мы должны обеспечить достаточное количество боеприпасов для уставших и замасленных рук наших артиллеристов", - написал Кулеба в Twitter.

Детали

В МИД Украины добавили, что во время заседания Кулеба указал, что безопасность Европы сейчас зависит от скорости и объемов снабжения оружием и боеприпасами для поддержки Украины в восстановлении территориальной целостности и справедливого мира.

“Поражение россии - это гарантия нормальной жизни для Европы. Сейчас нет никакой более важной задачи. Для ее достижения Украине нужно больше оружия и боеприпасов, и все это должно быть доставлено как можно скорее”, - заявил министр.

Кулеба отметил, что сторона, которая имеет лучшую логистику и поставки, имеет лучшие шансы на победу в войне. Он призвал европейских коллег ускорить поставки и обеспечить определяющее преимущество Украины над россией на поле боя.

“У нас общая стратегическая цель: обеспечить мир в Европе для будущих поколений. Эта цель сейчас зависит от скорости ваших решений и их воплощения. Давайте уберем все бумажные стены. Преодолеем все процедурные препятствия. Ускорим каждый процесс. Уничтожим любые задержки на пути между решением о предоставлении оружия и его прибытием на границу Украины”, - призвал он.

Министр перечислил краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные военные потребности:

  • Он призвал предоставить Украине в кратчайшие сроки больше бронированной техники, танков и артиллерийских систем, дальнобойной артиллерии и боеприпасов, укрепить противовоздушную и противоракетную оборону Украины и интегрировать ее с соседними странами ЕС, а также безотлагательно начать обучение украинских пилотов на F-16 и сделать возможным предоставление Украине боевой авиации западного производства.
  • В среднесрочной перспективе министр призвал европейских коллег увеличить пропускную способность логистических и ремонтных хабов, продолжить и расширить программы обучения для украинских военных, покрыть потребности в боеприпасах благодаря увеличению объемов производства.
  • В долгосрочной перспективе нескольких лет глава МИД Украины призвал министров иностранных дел Евросоюза сфокусироваться на развитии общей политики обороны, которая будет включать Украину как неотъемлемую составляющую.

“Сегодня исполняется ровно 14 месяцев с начала крупнейшего политического и безопасностного землетрясения в нашей жизни и в новейшей истории Европы. Никто не ожидал ни такого масштаба агрессии, ни что Украина выдержит удар, ни что ЕС продемонстрирует такое единство и силу. Мы должны доказать, что путин ошибается, думая, что он может переждать нашу силу, что мы “мигнем” первыми, что наша решимость пошатнется раньше, чем его агрессия. Нет, мы не отступим и не устанем. Мы не пошатнемся. Пошатнется он”, - подытожил министр.

Что говорят в ЕС

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, подытоживая переговоры с Дмитрием Кулебой на сегодняшнем заседании глав МИД блока, указал, что "лучший способ остановить войну – это для россии прекратить кровопролитие и полностью выйти с территории Украины".

"До тех пор мы будем продолжать обеспечивать способность Украины защищаться от российской агрессии", - подчеркнул Боррель в Twitter.

Дополнение

Кулеба ранее раскритиковал неспособность ЕС реализовать решение о совместной закупке боеприпасов для Украины. Глава МИД призвал Борреля помочь ускорить вторую часть двухмиллиардного соглашения блока об обеспечении Украины боеприпасами. Боррель заверил, что ЕС выполняет свои обязательства.

Это произошло после появления сообщений, что Франция и Польша не смогли урегулировать спор относительно того, кто должен получить совместные контракты ЕС на покупку боеприпасов в Украине - только местные фирмы или конкуренты из других стран. Компромиссный текст соглашения предложила Швеция, но его окончательно не согласовали.

Речь идет о плане ЕС по совместной закупке боеприпасов для Украины. Идея заключается в том, что страны ЕС объединятся и возьмут деньги из общего бюджета, чтобы помочь доставить Киеву до 1 миллиона снарядов в течение следующих 12 месяцев.

Несмотря на то, что лидеры ЕС одобрили эту схему - и даже выделили 2 миллиарда евро на ее финансирование - страны с тех пор столкнулись с разногласиями относительно того, как потратить 1 миллиард евро, выделенный на совместные контракты.

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