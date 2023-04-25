Боррель: ЕС работает над ускорением поставок боеприпасов для Украины

ukru
13 марта, 19:26 • 84186 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 120469 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 114002 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 113451 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 105350 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 100655 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 112142 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 132226 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 176333 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 207222 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

13 марта, 20:33 • 45415 просмотра
Джек Тейшейра, который "сливал" секретные документы Пентагона о войне в Украине, признал свою вину

Джек Тейшейра, который "сливал" секретные документы Пентагона о войне в Украине, признал свою вину

13 марта, 22:06 • 30312 просмотра
Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

13 марта, 22:49 • 57345 просмотра
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

02:47 • 44842 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

03:43 • 90054 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 176336 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 207226 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 148327 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 154759 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 191179 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 79567 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 105904 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 122675 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 158182 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 164904 просмотра
Актуальное
Боррель: ЕС работает над ускорением поставок боеприпасов для Украины

Боррель: ЕС работает над ускорением поставок боеприпасов для Украины

Киев • УНН

 • 326414 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Боеприпасы для Украины стали одним из пунктов повестки дня Совета ЕС. По словам главного дипломата ЕС Жозепа Борреля, страны ЕС передали Киеву более тысячи ракет и скорость передачи будет расти, пишет УНН со ссылкой на DW.

Детали

Жозеп Боррель сообщил, что страны ЕС передали Киеву более тысячи ракет и некоторое количество боеприпасов, "которое растет и в ближайшие дни будет расти быстрее".

Цитата

"Эти цифры не дотягивают до тех, которые хотелось бы видеть мне и Дмитрию Кулебе", - признал он во время пресс-конференции, добавив, что это вопрос форсирования темпов и увеличения поставок.

За несколько дней до этого, Боррель отметил, что страны Евросоюза подали заявки на возмещение расходов на боеприпасы для Украины на сумму 600 миллионов евро из миллиарда. Однако это не означает, что материал уже прибыл в Украину.

"Я собираюсь обратиться к министрам обороны всех стран ЕС, чтобы передать требование ускорить поставки, потому что способность противостоять российским атакам критически зависит от нашей помощи", - добавил дипломат.

Договоренность о втором этапе плана поставок боеприпасов Украине находится в завершающей стадии, сообщил Боррель, уточнив, что "были некоторые разногласия". Тем не менее работа продолжается, все готовится к реализации. Как только будет готов официальный документ - в ближайшие дни государства-члены ЕС придут к полному согласию о том, как это сделать.

Дополнение

На пресс-конференции главный дипломат ЕС напомнил о ситуации в Украине "всем людям, которые сейчас призывают к миру", упомянув Бразилию и Китай. Он призвал лидеров "поговорить с Киевом и поехать туда, чтобы увидеть агрессию глазами тех, кого бомбят". Только в этом случае, по мнению Борреля, миротворческие усилия будут честными и заслуживающими доверия.

"Я тоже призываю к миру. Но где были эти призывы, когда россия стягивала войска к границам? Мы все хотим мира, и в первую очередь - украинцы. Но это должен быть справедливый мир. А до тех пор мы будем продолжать поддерживать оборону Украины".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаполитикаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы