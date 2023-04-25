Боррель: ЕС работает над ускорением поставок боеприпасов для Украины

Детали

Жозеп Боррель сообщил, что страны ЕС передали Киеву более тысячи ракет и некоторое количество боеприпасов, "которое растет и в ближайшие дни будет расти быстрее".

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"Эти цифры не дотягивают до тех, которые хотелось бы видеть мне и Дмитрию Кулебе", - признал он во время пресс-конференции, добавив, что это вопрос форсирования темпов и увеличения поставок.

За несколько дней до этого, Боррель отметил, что страны Евросоюза подали заявки на возмещение расходов на боеприпасы для Украины на сумму 600 миллионов евро из миллиарда. Однако это не означает, что материал уже прибыл в Украину.

"Я собираюсь обратиться к министрам обороны всех стран ЕС, чтобы передать требование ускорить поставки, потому что способность противостоять российским атакам критически зависит от нашей помощи", - добавил дипломат.

Договоренность о втором этапе плана поставок боеприпасов Украине находится в завершающей стадии, сообщил Боррель, уточнив, что "были некоторые разногласия". Тем не менее работа продолжается, все готовится к реализации. Как только будет готов официальный документ - в ближайшие дни государства-члены ЕС придут к полному согласию о том, как это сделать.

Дополнение

На пресс-конференции главный дипломат ЕС напомнил о ситуации в Украине "всем людям, которые сейчас призывают к миру", упомянув Бразилию и Китай. Он призвал лидеров "поговорить с Киевом и поехать туда, чтобы увидеть агрессию глазами тех, кого бомбят". Только в этом случае, по мнению Борреля, миротворческие усилия будут честными и заслуживающими доверия.

"Я тоже призываю к миру. Но где были эти призывы, когда россия стягивала войска к границам? Мы все хотим мира, и в первую очередь - украинцы. Но это должен быть справедливый мир. А до тех пор мы будем продолжать поддерживать оборону Украины".