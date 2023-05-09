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ЕС готов предоставить миллион снарядов для артиллерии: Зеленский обсудил с фон дер Ляйен скорость их поставки

Киев • УНН

 • 1006396 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европейский Союз готов предоставить Украине 1 миллион снарядов для артиллерии. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, указав, что стороны обсудили скорость закупки и поставки этих боеприпасов, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Сегодня я поблагодарил Урсулу за готовность Евросоюза предоставить Украине боеприпасы - 1 миллион снарядов для артиллерии. Мы обсудили ключевой вопрос – это скорость закупки и поставки этих боеприпасов. Потребность в них на поле боя есть уже сейчас», - сказал Зеленский.

Дополнение

Совет ЕС окончательно одобрил второй транш в размере 1 миллиард евро в рамках Европейского фонда мира на закупку боеприпасов и ракет для Украины.

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