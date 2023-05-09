ЕС готов предоставить миллион снарядов для артиллерии: Зеленский обсудил с фон дер Ляйен скорость их поставки

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«Сегодня я поблагодарил Урсулу за готовность Евросоюза предоставить Украине боеприпасы - 1 миллион снарядов для артиллерии. Мы обсудили ключевой вопрос – это скорость закупки и поставки этих боеприпасов. Потребность в них на поле боя есть уже сейчас», - сказал Зеленский.

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Совет ЕС окончательно одобрил второй транш в размере 1 миллиард евро в рамках Европейского фонда мира на закупку боеприпасов и ракет для Украины.