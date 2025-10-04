$41.280.00
3 жовтня, 16:00
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:02
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
3 жовтня, 08:00
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
3 жовтня, 07:29
рф вночі атакувала енергетику в кількох областях: під удар потрапила і газотранспортна інфраструктура
3 жовтня, 06:22
Шатдаун у США загрожує затримками постачання зброї Україні - The Telegraph
Іран розглядає можливість змінити столицю на тлі водної кризи в Тегерані

Київ • УНН

 • 614 перегляди

Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що країна більше не витримує ресурсного навантаження, розглядаючи перенесення столиці на південь. Це пов'язано з дефіцитом води, скороченням опадів та просіданням ґрунтів.

Іран розглядає можливість змінити столицю на тлі водної кризи в Тегерані

Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що Тегеран більше не витримує ресурсного навантаження. Через дефіцит води, скорочення опадів і просідання ґрунтів влада розглядає можливість перенесення іранської столиці на південь, ближче до Перської затоки, пише УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

Як пише видання, у четвер Масуд Пезешкіан заявив, що минулого року під час візиту до провінції Хормозган, яка розташована на березі Перської затоки навпроти Дубая, озвучив цю пропозицію перед верховним лідером аятолою Алі Хаменеї. Він визнав, що ідея отримала багато критики, але стверджував, що ресурсна криза настільки глибока, що Іран тепер зобов'язаний перенести столицю.

"Цей регіон розташований на березі Перської затоки та забезпечує прямий доступ до відкритих вод і розвиток торгівельно-економічних відносин. Якщо ми матимемо інший погляд на можливості цього регіону, ми зможемо створити дуже процвітаючий і розвинений регіон. Недостатньо просто прийняти поточну ситуацію і не розробити наукову, точну та корінну карту майбутнього", - сказав Пезешкіан.

"Проблеми, з якими зараз стикається країна, вимагають від нас спрямувати шлях розвитку в бік Перської затоки. Тегеран, Карадж і Казвін зараз стикаються з водною кризою, і цю кризу нелегко вирішити", - додав він.

"Минулого року кількість опадів становила 140 мм, тоді як стандарт становить 260 мм; це означає, що кількість опадів зменшилася приблизно на 50-60%. Цього року ситуація така ж критична. Зменшення кількості води за дамбами, висихання деяких свердловин та висока вартість транспортування води з інших районів - усе це вказує на необхідність зміни підходу. Якщо ми хочемо транспортувати воду з цього району до Тегерана, вартість за кубічний метр становитиме до 4 євро", - продовжив президент країни.

За деякими останніми оцінками, кількість опадів у 2025 році становитиме трохи менш як 100 мм, пише видання.

Тегеран має населення понад 10 мільйонів людей і споживає майже чверть водних запасів Ірану. Попередні президенти порушували питання перенесення столиці, зокрема Хассан Рухані, який навіть розробив план з варіантами дій.

Тегеранські греблі зазвичай забезпечували 70% води столиці, а решта 30% – підземними ресурсами. Однак низька кількість опадів та збільшення випаровування зменшили частку гребель та збільшили тиск на ґрунтові води.

"Розвиток без урахування впливу на ресурси та витрати призведе ні до чого, окрім руйнування. У деяких районах земля просідає до 30 см на рік. Це катастрофа, яка показує, що вода під нашими ногами вичерпується", - підсумував Пезешкіан.

Іран прискорив будівництво підземного військового об'єкта біля ядерного комплексу 27.09.25, 05:55 • 6782 перегляди

Альона Уткіна

Новини Світу
Масуд Пезешкіян
Алі Хаменеї
The Guardian
Дубай
Тегеран
Іран