Іран прискорив будівництво підземного військового об'єкта біля ядерного комплексу

Іран суттєво пришвидшив будівництво укріпленого підземного об’єкта біля ядерного комплексу в Натанзі. Супутникові знімки свідчать, що Тегеран не відмовився від своєї ядерної програми, а ймовірно, відновлює її, паралельно посилюючи захист ключових об’єктів від можливих авіаударів. Про це інформує видання The Washington Post, передає УНН.

Деталі

Згідно з дослідженням супутникових знімків, будівельні роботи ведуться на об’єкті в гірському масиві Загрос, приблизно за 1,5 км на південь від ядерного комплексу в Натанзі, який у червні зазнав ударів ізраїльських та американських сил.

Зазначається, що точне призначення об’єкта невідоме. Інспектори МАГАТЕ його ніколи не відвідували, а генеральний директор агентства Рафаель Гроссі повідомив, що Іран відмовився відповідати на запитання щодо цієї локації. За оцінками аналітиків, підземні зали на "горі Кірка" можуть сягати глибини до 100 метрів, що робить їх більш захищеними, ніж об’єкт у Фордо.

Хоча Іран у 2020 році заявляв, що тут планується завод із виробництва центрифуг, розміри й глибина тунелів викликають сумніви у експертів. Вони припускають, що об’єкт може використовуватися для таємного збагачення урану або як безпечне сховище запасів урану, близького до збройового.

За словами трьох експертів з іранської ядерної програми, які аналізували супутникові знімки, було виявлено три ключові ознаки активізації робіт:

посилено периметр безпеки (з кінця червня зведено 1200 метрів захисної стіни та прокладено нову дорогу вздовж неї);

укріплено конструкції на вході до тунелю;

збільшився обсяг виритої породи.

Наявність самоскидів, причепів та іншої важкої техніки... свідчить про продовження будівництва та розширення підземного об'єкта - сказав співробітник Центру стратегічних і міжнародних досліджень Джозеф Роджерс.

"Адміністрація продовжуватиме стежити за будь-якими спробами Ірану відновити свою ядерну програму. Як заявив президент Трамп, він ніколи не дозволить Ірану отримати ядерну зброю", – заявив представник Білого дому на умовах анонімності.

Згідно з повідомленнями МАГАТЕ, до початку ізраїльських ударів 13 червня Іран накопичив майже 400 кг урану, збагаченого до 60% чистоти, що лише за крок до 90%, необхідного для створення ядерної зброї. Місцезнаходження цих запасів залишається невідомим.

Нагадаємо

росія та Іран уклали меморандум про взаєморозуміння щодо будівництва малих атомних електростанцій в Ірані. Це сталося під час зустрічі гендиректора "Росатома" олексія ліхачова та віце-президента Ірану Мохаммада Есламі в москві.

