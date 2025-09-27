Иран ускорил строительство подземного военного объекта возле ядерного комплекса

Иран существенно ускорил строительство укрепленного подземного объекта возле ядерного комплекса в Натанзе. Спутниковые снимки свидетельствуют, что Тегеран не отказался от своей ядерной программы, а, вероятно, возобновляет ее, параллельно усиливая защиту ключевых объектов от возможных авиаударов. Об этом информирует издание The Washington Post, передает УНН.

Детали

Согласно исследованию спутниковых снимков, строительные работы ведутся на объекте в горном массиве Загрос, примерно в 1,5 км к югу от ядерного комплекса в Натанзе, который в июне подвергся ударам израильских и американских сил.

Отмечается, что точное назначение объекта неизвестно. Инспекторы МАГАТЭ его никогда не посещали, а генеральный директор агентства Рафаэль Гросси сообщил, что Иран отказался отвечать на вопросы относительно этой локации. По оценкам аналитиков, подземные залы на "горе Кирка" могут достигать глубины до 100 метров, что делает их более защищенными, чем объект в Фордо.

Хотя Иран в 2020 году заявлял, что здесь планируется завод по производству центрифуг, размеры и глубина туннелей вызывают сомнения у экспертов. Они предполагают, что объект может использоваться для тайного обогащения урана или как безопасное хранилище запасов урана, близкого к оружейному.

По словам трех экспертов по иранской ядерной программе, анализировавших спутниковые снимки, были выявлены три ключевых признака активизации работ:

усилен периметр безопасности (с конца июня возведено 1200 метров защитной стены и проложена новая дорога вдоль нее);

укреплены конструкции на входе в туннель;

увеличился объем вырытой породы.

Наличие самосвалов, прицепов и другой тяжелой техники... свидетельствует о продолжении строительства и расширении подземного объекта - сказал сотрудник Центра стратегических и международных исследований Джозеф Роджерс.

"Администрация будет продолжать следить за любыми попытками Ирана возобновить свою ядерную программу. Как заявил президент Трамп, он никогда не позволит Ирану получить ядерное оружие", – заявил представитель Белого дома на условиях анонимности.

Согласно сообщениям МАГАТЭ, до начала израильских ударов 13 июня Иран накопил почти 400 кг урана, обогащенного до 60% чистоты, что всего в шаге от 90%, необходимого для создания ядерного оружия. Местонахождение этих запасов остается неизвестным.

Напомним

россия и Иран заключили меморандум о взаимопонимании по строительству малых атомных электростанций в Иране. Это произошло во время встречи гендиректора "Росатома" алексея лихачева и вице-президента Ирана Мохаммада Эслами в москве.

