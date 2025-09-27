Иран ускорил строительство подземного военного объекта возле ядерного комплекса

$41.490.08
48.710.05
ukenru
26 сентября, 14:33 • 25797 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 49194 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 23382 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45 • 23429 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
26 сентября, 09:46 • 25319 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
26 сентября, 09:25 • 22786 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
26 сентября, 09:01 • 39560 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 43201 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 47153 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 29268 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
0.6м/с
86%
761мм
Популярные новости
Дания передаст Украине дополнительный пакет помощи на 400 млн евро - минобороны страны26 сентября, 17:42 • 4858 просмотра
беларусь разместила российские ракетные комплексы "орешник" на своей территории: реакция Украины не заставила себя ждать26 сентября, 18:02 • 5822 просмотра
В Украине завершают "лесную" реформу: какие изменения ждут "Леса Украины"26 сентября, 21:25 • 7668 просмотра
Доцент Одесского университета корректировала российские атаки и вербовала военных ВСУPhoto22:52 • 9930 просмотра
На ВОТ начали закрываться топливные заправки - ЦНС00:17 • 4114 просмотра
публикации
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 49192 просмотра
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейковPhoto26 сентября, 12:18 • 30840 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo26 сентября, 09:01 • 39560 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 43201 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 47153 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Петер Сийярто
Рустем Умеров
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Венгрия
Государственная граница Украины
Дания
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo26 сентября, 14:33 • 25799 просмотра
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов26 сентября, 09:12 • 29134 просмотра
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFansPhoto26 сентября, 07:07 • 34768 просмотра
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю25 сентября, 10:47 • 37415 просмотра
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании25 сентября, 06:17 • 45157 просмотра
Актуальное
Вашингтон Пост
Financial Times
Космический телескоп "Джеймс Уэбб"
Нью-Йорк Таймс
Facebook

Иран ускорил строительство подземного военного объекта возле ядерного комплекса

Киев • УНН

 • 364 просмотра

Иран значительно ускорил строительство укрепленного подземного объекта возле ядерного комплекса в Натанзе, что свидетельствует о возобновлении ядерной программы. Спутниковые снимки показывают усиление безопасности и увеличение объемов работ на объекте, который может использоваться для обогащения урана.

Иран ускорил строительство подземного военного объекта возле ядерного комплекса

Иран существенно ускорил строительство укрепленного подземного объекта возле ядерного комплекса в Натанзе. Спутниковые снимки свидетельствуют, что Тегеран не отказался от своей ядерной программы, а, вероятно, возобновляет ее, параллельно усиливая защиту ключевых объектов от возможных авиаударов. Об этом информирует издание The Washington Post, передает УНН.

Детали

Согласно исследованию спутниковых снимков, строительные работы ведутся на объекте в горном массиве Загрос, примерно в 1,5 км к югу от ядерного комплекса в Натанзе, который в июне подвергся ударам израильских и американских сил.

Отмечается, что точное назначение объекта неизвестно. Инспекторы МАГАТЭ его никогда не посещали, а генеральный директор агентства Рафаэль Гросси сообщил, что Иран отказался отвечать на вопросы относительно этой локации. По оценкам аналитиков, подземные залы на "горе Кирка" могут достигать глубины до 100 метров, что делает их более защищенными, чем объект в Фордо.

Хотя Иран в 2020 году заявлял, что здесь планируется завод по производству центрифуг, размеры и глубина туннелей вызывают сомнения у экспертов. Они предполагают, что объект может использоваться для тайного обогащения урана или как безопасное хранилище запасов урана, близкого к оружейному.

По словам трех экспертов по иранской ядерной программе, анализировавших спутниковые снимки, были выявлены три ключевых признака активизации работ:

  • усилен периметр безопасности (с конца июня возведено 1200 метров защитной стены и проложена новая дорога вдоль нее);
    • укреплены конструкции на входе в туннель;
      • увеличился объем вырытой породы.

        Наличие самосвалов, прицепов и другой тяжелой техники... свидетельствует о продолжении строительства и расширении подземного объекта

        - сказал сотрудник Центра стратегических и международных исследований Джозеф Роджерс.

        "Администрация будет продолжать следить за любыми попытками Ирана возобновить свою ядерную программу. Как заявил президент Трамп, он никогда не позволит Ирану получить ядерное оружие", – заявил представитель Белого дома на условиях анонимности.

        Согласно сообщениям МАГАТЭ, до начала израильских ударов 13 июня Иран накопил почти 400 кг урана, обогащенного до 60% чистоты, что всего в шаге от 90%, необходимого для создания ядерного оружия. Местонахождение этих запасов остается неизвестным.

        Напомним

        россия и Иран заключили меморандум о взаимопонимании по строительству малых атомных электростанций в Иране. Это произошло во время встречи гендиректора "Росатома" алексея лихачева и вице-президента Ирана Мохаммада Эслами в москве.

        Иран "не поддастся давлению" по ядерному вопросу — Хаменеи23.09.25, 21:15 • 3362 просмотра

        Вита Зеленецкая

        Новости Мира
        Электроэнергия
        Рафаэль Гросси
        Международное агентство по атомной энергии
        Вашингтон Пост
        Дональд Трамп
        Иран