Тегеран і москва домовилися про будівництво малих атомних електростанцій в Ірані

росія та Іран підписали в середу меморандум про взаєморозуміння щодо будівництва малих атомних електростанцій в Ірані. Про це повідомляє "Росатом", передає УНН.

Як заявили в "Росатомі", сьогодні, 24 вересня, у москві відбулася зустріч генерального директора компанії олексія ліхачова та віце-президента Ірану, президента Організації з атомної енергії Ірану Мохаммада Есламі, під час якої "обговорили хід реалізації поточних проектів, а також перспективний порядок денний для співпраці в галузі використання атомної енергії в мирних цілях".

Після закінчення бесіди главами делегацій двох країн було підписано меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці в будівництві атомних станцій малої потужності на території Ісламської Республіки Іран. Документ передбачає конкретні кроки, спрямовані на реалізацію цього стратегічного проекту в Ірані