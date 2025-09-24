$41.380.00
Тегеран і москва домовилися про будівництво малих атомних електростанцій в Ірані

Київ • УНН

 • 768 перегляди

росія та Іран уклали меморандум про взаєморозуміння щодо будівництва малих атомних електростанцій в Ірані. Це сталося під час зустрічі гендиректора "Росатома" олексія ліхачова та віце-президента Ірану Мохаммада Есламі в москві.

Тегеран і москва домовилися про будівництво малих атомних електростанцій в Ірані

росія та Іран підписали в середу меморандум про взаєморозуміння щодо будівництва малих атомних електростанцій в Ірані. Про це повідомляє "Росатом", передає УНН.

Деталі

Як заявили в "Росатомі", сьогодні, 24 вересня, у москві відбулася зустріч генерального директора компанії олексія ліхачова та віце-президента Ірану, президента Організації з атомної енергії Ірану Мохаммада Есламі, під час якої "обговорили хід реалізації поточних проектів, а також перспективний порядок денний для співпраці в галузі використання атомної енергії в мирних цілях".

Після закінчення бесіди главами делегацій двох країн було підписано меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці в будівництві атомних станцій малої потужності на території Ісламської Республіки Іран. Документ передбачає конкретні кроки, спрямовані на реалізацію цього стратегічного проекту в Ірані 

- йдеться в повідомленні.

Як пише видання Reuters, Есламі на початку цього тижня заявив іранським державним ЗМІ, що план полягає в будівництві восьми атомних електростанцій, оскільки Тегеран прагне досягти 20 ГВт потужності ядерної енергетики до 2040 року.

Іран, який страждає від дефіциту електроенергії в місяці високого попиту, має єдину діючу атомну електростанцію в південному місті Бушер. Вона була побудована росією і має потужність близько 1 ГВт 

- пише видання.

Нагадаємо

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що країна не піддасться тиску щодо збагачення урану, наголошуючи, що Тегерану не потрібна ядерна зброя. Президент США Дональд Трамп раніше пропонував співпрацю в обмін на призупинення ядерної програми Ірану.

Павло Башинський

