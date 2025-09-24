$41.380.00
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
14:27 • 15306 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
24 сентября, 13:04 • 22135 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
24 сентября, 12:07 • 23099 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
24 сентября, 11:17 • 24381 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все детали
24 сентября, 11:04 • 39742 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
24 сентября, 10:07 • 19426 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Эксклюзив
24 сентября, 08:38 • 37787 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
24 сентября, 07:25 • 18551 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
24 сентября, 06:56 • 18700 просмотра
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
Тегеран и москва договорились о строительстве малых атомных электростанций в Иране

Киев • УНН

 • 14 просмотра

россия и Иран заключили меморандум о взаимопонимании по строительству малых атомных электростанций в Иране. Это произошло во время встречи гендиректора "Росатома" алексея лихачева и вице-президента Ирана Мохаммада Эслами в москве.

Тегеран и москва договорились о строительстве малых атомных электростанций в Иране

россия и Иран подписали в среду меморандум о взаимопонимании по строительству малых атомных электростанций в Иране. Об этом сообщает "Росатом", передает УНН.

Детали

Как заявили в "Росатоме", сегодня, 24 сентября, в москве состоялась встреча генерального директора компании алексея лихачева и вице-президента Ирана, президента Организации по атомной энергии Ирана Мохаммада Эслами, в ходе которой "обсудили ход реализации текущих проектов, а также перспективную повестку дня для сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях".

По окончании беседы главами делегаций двух стран был подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в строительстве атомных станций малой мощности на территории Исламской Республики Иран. Документ предусматривает конкретные шаги, направленные на реализацию этого стратегического проекта в Иране 

- говорится в сообщении.

Как пишет издание Reuters, Эслами в начале этой недели заявил иранским государственным СМИ, что план состоит в строительстве восьми атомных электростанций, поскольку Тегеран стремится достичь 20 ГВт мощности ядерной энергетики к 2040 году.

Иран, страдающий от дефицита электроэнергии в месяцы высокого спроса, имеет единственную действующую атомную электростанцию в южном городе Бушер. Она была построена россией и имеет мощность около 1 ГВт 

- пишет издание.

Напомним

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что страна не поддастся давлению по обогащению урана, подчеркивая, что Тегерану не нужно ядерное оружие. Президент США Дональд Трамп ранее предлагал сотрудничество в обмен на приостановку ядерной программы Ирана.

Павел Башинский

Новости МираТехнологии
Электроэнергия
Али Хаменеи
Reuters
Дональд Трамп
Тегеран
Иран