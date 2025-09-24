Тегеран и москва договорились о строительстве малых атомных электростанций в Иране
Киев • УНН
россия и Иран заключили меморандум о взаимопонимании по строительству малых атомных электростанций в Иране. Это произошло во время встречи гендиректора "Росатома" алексея лихачева и вице-президента Ирана Мохаммада Эслами в москве.
Детали
Как заявили в "Росатоме", сегодня, 24 сентября, в москве состоялась встреча генерального директора компании алексея лихачева и вице-президента Ирана, президента Организации по атомной энергии Ирана Мохаммада Эслами, в ходе которой "обсудили ход реализации текущих проектов, а также перспективную повестку дня для сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях".
По окончании беседы главами делегаций двух стран был подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в строительстве атомных станций малой мощности на территории Исламской Республики Иран. Документ предусматривает конкретные шаги, направленные на реализацию этого стратегического проекта в Иране
Как пишет издание Reuters, Эслами в начале этой недели заявил иранским государственным СМИ, что план состоит в строительстве восьми атомных электростанций, поскольку Тегеран стремится достичь 20 ГВт мощности ядерной энергетики к 2040 году.
Иран, страдающий от дефицита электроэнергии в месяцы высокого спроса, имеет единственную действующую атомную электростанцию в южном городе Бушер. Она была построена россией и имеет мощность около 1 ГВт
Напомним
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что страна не поддастся давлению по обогащению урана, подчеркивая, что Тегерану не нужно ядерное оружие. Президент США Дональд Трамп ранее предлагал сотрудничество в обмен на приостановку ядерной программы Ирана.