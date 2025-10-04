Иран рассматривает возможность смены столицы на фоне водного кризиса в Тегеране

$41.280.05
3 октября, 16:00
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:02
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
3 октября, 08:00
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
3 октября, 07:29
рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура
3 октября, 06:22
Шатдаун в США грозит задержками поставок оружия Украине - The Telegraph
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

3 октября, 21:20
4 октября, 00:38
Названы пять трав и специй, улучшающих пищеварение02:14 • 3712 просмотра
Украину накроют дожди с грозами: прогноз погоды на субботуPhoto03:59 • 4520 просмотра
Беспилотники атаковали один из крупнейших НПЗ России в Ленинградской областиVideo04:16 • 17908 просмотра
публикации
3 октября, 14:14
3 октября, 12:41
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:39
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
Эксклюзив
3 октября, 12:36
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:51
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Эмманюэль Макрон
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Сектор Газа
Чернигов
3 октября, 17:13
3 октября, 16:00
3 октября, 07:40
2 октября, 13:33
1 октября, 09:58
9К720 Искандер
MIM-104 Patriot
Нью-Йорк Таймс
СВИФТ
E-6 Mercury

Иран рассматривает возможность смены столицы на фоне водного кризиса в Тегеране

Киев

 • 254 просмотра

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что страна больше не выдерживает ресурсной нагрузки, рассматривая перенос столицы на юг. Это связано с дефицитом воды, сокращением осадков и проседанием грунтов.

Иран рассматривает возможность смены столицы на фоне водного кризиса в Тегеране

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран больше не выдерживает ресурсной нагрузки. Из-за дефицита воды, сокращения осадков и проседания грунтов власти рассматривают возможность переноса иранской столицы на юг, ближе к Персидскому заливу, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Как пишет издание, в четверг Масуд Пезешкиан заявил, что в прошлом году во время визита в провинцию Хормозган, расположенную на берегу Персидского залива напротив Дубая, озвучил это предложение верховному лидеру аятолле Али Хаменеи. Он признал, что идея получила много критики, но утверждал, что накопительный ресурсный кризис настолько глубок, что Иран теперь обязан перенести столицу.

"Этот регион расположен на берегу Персидского залива и обеспечивает прямой доступ к открытым водам и развитие торгово-экономических отношений. Если мы будем иметь другой взгляд на возможности этого региона, мы сможем создать очень процветающий и развитый регион. Недостаточно просто принять текущую ситуацию и не разработать научную, точную и коренную карту будущего", - сказал Пезешкиан.

"Проблемы, с которыми сейчас сталкивается страна, требуют от нас направить путь развития в сторону Персидского залива. Тегеран, Карадж и Казвин сейчас сталкиваются с водным кризисом, и этот кризис нелегко решить", - добавил он.

"В прошлом году количество осадков составило 140 мм, тогда как стандарт составляет 260 мм; это означает, что количество осадков уменьшилось примерно на 50-60%. В этом году ситуация такая же критическая. Уменьшение количества воды за плотинами, высыхание некоторых скважин и высокая стоимость транспортировки воды из других районов - все это указывает на необходимость изменения подхода. Если мы хотим транспортировать воду из этого района в Тегеран, стоимость за кубический метр составит до 4 евро", - продолжил президент страны.

По некоторым последним оценкам, количество осадков в 2025 году составит чуть менее 100 мм, пишет издание.

Тегеран имеет население более 10 миллионов человек и потребляет почти четверть водных запасов Ирана. Предыдущие президенты поднимали вопрос переноса столицы, в частности Хассан Рухани, который даже разработал план с вариантами действий.

Тегеранские плотины обычно обеспечивали 70% воды столицы, а остальные 30% – подземными ресурсами. Однако низкое количество осадков и увеличение испарения уменьшили долю плотин и увеличили давление на грунтовые воды.

"Развитие без учета влияния на ресурсы и затраты приведет ни к чему, кроме разрушения. Если кто-то не сможет установить этот баланс, его развитие обречено на провал. В некоторых районах земля проседает до 30 см в год. Это катастрофа, которая показывает, что вода под нашими ногами иссякает", - подытожил Пезешкиан.

