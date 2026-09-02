Інцидент між СБУ та ГУР - у мережі шириться відео стрілянини

У мережі шириться відео "перестрілки" між співробітниками СБУ та ГУР у Києві, передає УНН.

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На записі видно, що спершу виникла словесна перепалка і штовханина, а потім пролунали постріли.

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Як повідомив керівник спецпідрозділу ГУР "Тимур", в складі якого перебуває "Російський добровольчий корпус", що бойового командира ГУР співробітники СБУ "викрали серед білого дня" та утримували без офіційних звинувачень. За його словами, після домовленості про проведення процесуальних дій відповідно до закону інші співробітники СБУ почали затримувати представників ГУР і відкрили по них вогонь. Він стверджує, що військові ГУР були неозброєні.

Стріляти можна тільки в окупантів - Зеленський назвав інцидент між СБУ та ГУР ганебним, вимагає кадрових рішень

Що передувало

Служба безпеки України 2 вересня повідомила, що разом з ГУР Міноборони запобігли теракту фсб рф проти російського опозиціонера. За даними джерел УНН, ідеться про заступника командира з бойової роботи Російського добровольчого корпусу Степана Каплунова, про зникнення якого повідомляли в РДК 1 вересня.

СБУ повідомила про оперативно-слідчі дії у справі після зірваного теракту.

А згодом у СБУ повідомили, що зіткнулися з нападом під час обшуку у межах спецоперації, і було застосовано зброю. І що є поранені. Також є затримані, які належать до одного з підрозділів Сил оборони, повідомили у СБУ.

Після інциденту зі стріляниною у Києві за участю представників СБУ та одного з підрозділів Сил оборони за напад на групу СБУ розпочато досудове розслідування за фактом погрози та посягання на життя працівників правоохоронного органу, вказали в Офісі Генпрокурора.