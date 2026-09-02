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Инцидент между СБУ и ГУР — в сети распространяется видео стрельбы

Киев • УНН

 • 682 просмотра

В сети распространяют видео столкновения и стрельбы между СБУ и представителями ГУР в Киеве. Стороны по-разному описывают обстоятельства инцидента.

Инцидент между СБУ и ГУР — в сети распространяется видео стрельбы

В сети распространяется видео "перестрелки" между сотрудниками СБУ и ГУР в Киеве, передает УНН.

Детали

На записи видно, что сначала возникли словесная перепалка и толкотня, а затем прозвучали выстрелы.

Добавим

Как сообщил руководитель спецподразделения ГУР "Тимур", в состав которого входит "Русский добровольческий корпус", боевого командира ГУР сотрудники СБУ "похитили средь бела дня" и удерживали без официальных обвинений. По его словам, после договоренности о проведении процессуальных действий в соответствии с законом другие сотрудники СБУ начали задерживать представителей ГУР и открыли по ним огонь. Он утверждает, что военнослужащие ГУР были безоружны. 

Стрелять можно только в оккупантов — Зеленский назвал инцидент между СБУ и ГУР позорным, требует кадровых решений02.09.26, 20:41 • 16820 просмотров

Что предшествовало

Служба безопасности Украины 2 сентября сообщила, что вместе с ГУР Минобороны предотвратила теракт ФСБ РФ против российского оппозиционера. По данным источников УНН, речь идет о заместителе командира по боевой работе Русского добровольческого корпуса Степане Каплунове, об исчезновении которого сообщали в РДК 1 сентября.  

СБУ сообщила об оперативно-следственных действиях по делу после предотвращенного теракта.

А впоследствии в СБУ сообщили, что столкнулись с нападением во время обыска в рамках спецоперации, и было применено оружие. И что есть раненые. Также есть задержанные, которые относятся к одному из подразделений Сил обороны, сообщили в СБУ.

После инцидента со стрельбой в Киеве с участием представителей СБУ и одного из подразделений Сил обороны по факту нападения на группу СБУ начато досудебное расследование по факту угрозы и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительного органа, указали в Офисе Генерального прокурора.

Антонина Туманова

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