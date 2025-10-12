$41.510.00
"Якщо росія не сяде за стіл переговорів – вона заплатить за це" – Макрон після розмови з Зеленським

Київ • УНН

 • 824 перегляди

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Росія заплатить, якщо не сяде за стіл переговорів, засудивши удари по інфраструктурі України. Париж обіцяє підтримку Києву у відновленні критичної інфраструктури.

Франція закликала до завершення війни в Україні на тлі "променя надії" після угоди в Газі та пообіцяла підтримку Києву у відновленні критичної інфраструктури, наголосивши, що росія нестиме відповідальність за свою агресію. Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон на своїй сторінці у соцмережі Х, пише УНН.

Деталі

Президент Франції Емманюель Макрон після розмови з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що хоча досягнута в Газі угода дає шанс на мир на Близькому Сході, конфлікт в Україні також має бути завершений. 

Якщо росія продовжить своє вперте воєнне шаленство та відмову сісти за стіл переговорів, вона заплатить відповідну ціну 

– йдеться у дописі Макрона.

У своїй заяві французький лідер також різко засудив удари рф по критичній інфраструктурі України, які, за його словами, фактично спрямовані проти цивільного населення напередодні зимового періоду.

За словами Макрона, Париж разом із партнерами опрацьовує необхідну допомогу для відновлення та забезпечення життєво важливих послуг – електропостачання, теплопостачання та водопостачання – на постраждалих територіях.

Франція, зазначив президент, "як ніколи" підтримує Україну і діє в межах Коаліції охочих для посилення допомоги та тиску на москву з метою припинення агресії.

Зеленський поспілкувався із Макроном, головна тема – захист українського неба12.10.25, 16:48 • 1756 переглядiв

Степан Гафтко

