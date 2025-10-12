$41.510.00
Эксклюзив
14:28 • 11646 просмотра
Неделя больших перемен: астропрогноз на 13–19 октября
12:27 • 11587 просмотра
Украинские военные освободили от оккупантов Малые Щербаки в Запорожской областиVideo
11 октября, 16:00 • 65952 просмотра
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo
11 октября, 14:06 • 92536 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам
11 октября, 13:21 • 50089 просмотра
Есть хорошие варианты, сильные идеи: Зеленский обсудил с Трампом усиление украинской ПВО
11 октября, 12:56 • 51950 просмотра
Гибель блогера Ганича в Киеве: что известно о нем и кому он написал перед смертью
11 октября, 12:10 • 40651 просмотра
Дроны СБУ поразили НПЗ “Башнефть”, который в 1400 километрах от Украины - источник
11 октября, 08:54 • 30246 просмотра
В Киеве в авто нашли известного блогера с простреленной головой: полиция начала уголовное производство
10 октября, 19:08 • 38116 просмотра
Зеленский недоволен защитой киевских ТЭЦ
10 октября, 17:04 • 44305 просмотра
Свириденко внесла в Раду представление о назначении министром культуры Татьяны Бережной
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

"Если Россия не сядет за стол переговоров – она заплатит за это" – Макрон после разговора с Зеленским

Киев • УНН

 • 526 просмотра

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Россия заплатит, если не сядет за стол переговоров, осудив удары по инфраструктуре Украины. Париж обещает поддержку Киеву в восстановлении критической инфраструктуры.

"Если Россия не сядет за стол переговоров – она заплатит за это" – Макрон после разговора с Зеленским

Франция призвала к завершению войны в Украине на фоне "луча надежды" после соглашения в Газе и пообещала поддержку Киеву в восстановлении критической инфраструктуры, подчеркнув, что Россия будет нести ответственность за свою агрессию. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на своей странице в соцсети Х, пишет УНН.

Подробности

Президент Франции Эмманюэль Макрон после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что хотя достигнутое в Газе соглашение дает шанс на мир на Ближнем Востоке, конфликт в Украине также должен быть завершен.

Если Россия продолжит свое упрямое военное безумие и отказ сесть за стол переговоров, она заплатит соответствующую цену

– говорится в сообщении Макрона.

В своем заявлении французский лидер также резко осудил удары РФ по критической инфраструктуре Украины, которые, по его словам, фактически направлены против гражданского населения накануне зимнего периода.

По словам Макрона, Париж вместе с партнерами прорабатывает необходимую помощь для восстановления и обеспечения жизненно важных услуг – электроснабжения, теплоснабжения и водоснабжения – на пострадавших территориях.

Франция, отметил президент, "как никогда" поддерживает Украину и действует в рамках Коалиции желающих для усиления помощи и давления на Москву с целью прекращения агрессии.

Зеленский пообщался с Макроном, главная тема – защита украинского неба12.10.25, 16:48 • 1686 просмотров

Степан Гафтко

