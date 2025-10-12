"Если Россия не сядет за стол переговоров – она заплатит за это" – Макрон после разговора с Зеленским
Киев • УНН
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Россия заплатит, если не сядет за стол переговоров, осудив удары по инфраструктуре Украины. Париж обещает поддержку Киеву в восстановлении критической инфраструктуры.
Франция призвала к завершению войны в Украине на фоне "луча надежды" после соглашения в Газе и пообещала поддержку Киеву в восстановлении критической инфраструктуры, подчеркнув, что Россия будет нести ответственность за свою агрессию. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на своей странице в соцсети Х, пишет УНН.
Подробности
Президент Франции Эмманюэль Макрон после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что хотя достигнутое в Газе соглашение дает шанс на мир на Ближнем Востоке, конфликт в Украине также должен быть завершен.
Если Россия продолжит свое упрямое военное безумие и отказ сесть за стол переговоров, она заплатит соответствующую цену
В своем заявлении французский лидер также резко осудил удары РФ по критической инфраструктуре Украины, которые, по его словам, фактически направлены против гражданского населения накануне зимнего периода.
По словам Макрона, Париж вместе с партнерами прорабатывает необходимую помощь для восстановления и обеспечения жизненно важных услуг – электроснабжения, теплоснабжения и водоснабжения – на пострадавших территориях.
Франция, отметил президент, "как никогда" поддерживает Украину и действует в рамках Коалиции желающих для усиления помощи и давления на Москву с целью прекращения агрессии.
