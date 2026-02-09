ГУР викрило 21 російське підприємство, залучене до виготовлення БПЛА для війни проти України

$43.050.09
08:22 • 10622 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
07:43 • 18220 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 24591 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37 • 41840 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
8 лютого, 16:39 • 42900 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 37721 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 36800 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 26230 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 17826 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35 • 13321 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
Поразка соціалістів в іспанському Арагоні: уряд Санчеса втрачає підтримку в регіонах9 лютого, 02:28 • 12004 перегляди
Проросійський сепаратист Сініша Каран переміг на повторних виборах у Республіці Сербській9 лютого, 03:25 • 11535 перегляди
Українські військові ліквідували 1250 окупантів протягом минулої добиPhoto9 лютого, 05:05 • 18428 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo06:52 • 17663 перегляди
Залізниця знову зазнала ворожих ударів, є затримки поїздів - Укрзалізниця09:47 • 10454 перегляди
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 48107 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 69691 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 86861 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 80430 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 79687 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo06:52 • 17844 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 32967 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 46489 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 47469 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 55791 перегляди
ГУР викрило 21 російське підприємство, залучене до виготовлення БПЛА для війни проти України

Київ • УНН

 • 68 перегляди

ГУР оприлюднило дані 21 російського підприємства, залученого до розробки та виробництва безпілотних систем, які рф використовує у війні проти України. Понад половина цих компаній досі не перебуває під санкціями.

ГУР викрило 21 російське підприємство, залучене до виготовлення БПЛА для війни проти України

ГУР оприлюднило дані 21 російського підприємства, залученого до розробки й виробництва безпілотних систем, які рф використовує у війні проти України. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборо́ни Украї́ни, пише УНН.

Дані оприлюднено у розділі "ВПК агресора" порталу War&Sanctions.

До оновлення, зокрема, увійшли:

  • ТОВ «Агентство цифрового розвитку» – розробник і виробник лінійки вантажних БпЛА «Сварог», які використовувалися підрозділами морської Дніпра на Херсонщині;
    • підприємства групи «Аеро-хіт» – розробника та виробника FPV-дронів «Велес», що належать так званому сенатору РФ від тимчасово окупованої Херсонської області Костянтину Басюку та отримують державне фінансування з бюджету РФ;
      • КБ «Мікроб» – розробника однойменної серії FPV-дронів, а також АТ «Площадь», яке створює для них системи автопілота та машинного зору.

        Частина опублікованої сьогодні інформації була надана учасниками міжнародного хакатону War&Sanctions, проведеного ГУР МО України минулого року. Опубліковані підприємства мають бути включені до "чорних списків" відповідального бізнесу, фінансових установ та експортного контролю у країнах вільного світ

        - йдеться у повідомленні.

        Зазначається, що понад половина з компаній досі не перебуває під санкціями жодної з країн санкційної коаліції, що дозволяє агресору безперешкодно отримувати технології, комплектуючі та фінансування.

        Санкційний тиск на агресора та контроль за дотриманням санкційного режиму необхідно посилювати. Досвід, який російська армія та виробники озброєнь здобувають сьогодні на полі бою в Україні, завтра може бути використаний росією та її союзниками — Іраном і КНДР — у нових війнах проти цивілізованого світу

        - додали в ГУР.

        У ГУР розповіли про виробництво ракет "Іскандер-К": 8 підприємств досі не під санкціями21.01.26, 14:22 • 10224 перегляди

        Ольга Розгон

