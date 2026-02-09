ГУР викрило 21 російське підприємство, залучене до виготовлення БПЛА для війни проти України

ГУР оприлюднило дані 21 російського підприємства, залученого до розробки й виробництва безпілотних систем, які рф використовує у війні проти України. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборо́ни Украї́ни, пише УНН.

Дані оприлюднено у розділі "ВПК агресора" порталу War&Sanctions.

До оновлення, зокрема, увійшли:

ТОВ «Агентство цифрового розвитку» – розробник і виробник лінійки вантажних БпЛА «Сварог», які використовувалися підрозділами морської Дніпра на Херсонщині;

підприємства групи «Аеро-хіт» – розробника та виробника FPV-дронів «Велес», що належать так званому сенатору РФ від тимчасово окупованої Херсонської області Костянтину Басюку та отримують державне фінансування з бюджету РФ;

КБ «Мікроб» – розробника однойменної серії FPV-дронів, а також АТ «Площадь», яке створює для них системи автопілота та машинного зору.

Частина опублікованої сьогодні інформації була надана учасниками міжнародного хакатону War&Sanctions, проведеного ГУР МО України минулого року. Опубліковані підприємства мають бути включені до "чорних списків" відповідального бізнесу, фінансових установ та експортного контролю у країнах вільного світ - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що понад половина з компаній досі не перебуває під санкціями жодної з країн санкційної коаліції, що дозволяє агресору безперешкодно отримувати технології, комплектуючі та фінансування.

Санкційний тиск на агресора та контроль за дотриманням санкційного режиму необхідно посилювати. Досвід, який російська армія та виробники озброєнь здобувають сьогодні на полі бою в Україні, завтра може бути використаний росією та її союзниками — Іраном і КНДР — у нових війнах проти цивілізованого світу - додали в ГУР.

