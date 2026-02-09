$43.050.09
08:22 • 11187 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
07:43 • 19646 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59 • 25924 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
8 февраля, 17:37 • 43180 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
8 февраля, 16:39 • 43947 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
8 февраля, 13:58 • 38236 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
8 февраля, 12:29 • 37230 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
8 февраля, 10:00 • 26307 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
8 февраля, 08:45 • 17889 просмотра
В отдельных регионах уменьшен объем аварийных отключений - Укрэнерго
8 февраля, 08:35 • 13362 просмотра
Зеленский подписал указы о новых санкциях против производителей ракет и финансового сектора РФ
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
WhatsApp

ГУР разоблачило 21 российское предприятие, задействованное в изготовлении БПЛА для войны против Украины

Киев • УНН

 • 640 просмотра

ГУР обнародовало данные 21 российского предприятия, задействованного в разработке и производстве беспилотных систем, которые РФ использует в войне против Украины. Более половины этих компаний до сих пор не находятся под санкциями.

ГУР разоблачило 21 российское предприятие, задействованное в изготовлении БПЛА для войны против Украины

ГУР обнародовало данные 21 российского предприятия, задействованного в разработке и производстве беспилотных систем, которые РФ использует в войне против Украины. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет УНН.

Данные обнародованы в разделе "ВПК агрессора" портала War&Sanctions.

В обновление, в частности, вошли:

  • ООО «Агентство цифрового развития» – разработчик и производитель линейки грузовых БПЛА «Сварог», которые использовались подразделениями морской пехоты на Херсонщине;
    • предприятия группы «Аэро-хит» – разработчика и производителя FPV-дронов «Велес», принадлежащие так называемому сенатору РФ от временно оккупированной Херсонской области Константину Басюку и получающие государственное финансирование из бюджета РФ;
      • КБ «Микроб» – разработчика одноименной серии FPV-дронов, а также АО «Площадь», которое создает для них системы автопилота и машинного зрения.

        Часть опубликованной сегодня информации была предоставлена участниками международного хакатона War&Sanctions, проведенного ГУР МО Украины в прошлом году. Опубликованные предприятия должны быть включены в "черные списки" ответственного бизнеса, финансовых учреждений и экспортного контроля в странах свободного мира

        - говорится в сообщении.

        Отмечается, что более половины компаний до сих пор не находятся под санкциями ни одной из стран санкционной коалиции, что позволяет агрессору беспрепятственно получать технологии, комплектующие и финансирование.

        Санкционное давление на агрессора и контроль за соблюдением санкционного режима необходимо усиливать. Опыт, который российская армия и производители вооружений получают сегодня на поле боя в Украине, завтра может быть использован Россией и ее союзниками — Ираном и КНДР — в новых войнах против цивилизованного мира

        - добавили в ГУР.

        В ГУР рассказали о производстве ракет "Искандер-К": 8 предприятий до сих пор не под санкциями21.01.26, 14:22 • 10224 просмотра

        Ольга Розгон

        Война в УкраинеПолитика
        Санкции
        Техника
        Государственный бюджет
        Военное положение
        Война в Украине
        Главное управление разведки Украины
        Херсонская область
        Северная Корея
        Украина
        Иран