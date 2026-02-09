ГУР разоблачило 21 российское предприятие, задействованное в изготовлении БПЛА для войны против Украины
Киев • УНН
ГУР обнародовало данные 21 российского предприятия, задействованного в разработке и производстве беспилотных систем, которые РФ использует в войне против Украины. Более половины этих компаний до сих пор не находятся под санкциями.
ГУР обнародовало данные 21 российского предприятия, задействованного в разработке и производстве беспилотных систем, которые РФ использует в войне против Украины. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет УНН.
Данные обнародованы в разделе "ВПК агрессора" портала War&Sanctions.
В обновление, в частности, вошли:
- ООО «Агентство цифрового развития» – разработчик и производитель линейки грузовых БПЛА «Сварог», которые использовались подразделениями морской пехоты на Херсонщине;
- предприятия группы «Аэро-хит» – разработчика и производителя FPV-дронов «Велес», принадлежащие так называемому сенатору РФ от временно оккупированной Херсонской области Константину Басюку и получающие государственное
финансирование из бюджета РФ;
- КБ «Микроб» – разработчика одноименной серии FPV-дронов, а также АО «Площадь», которое создает для них системы автопилота и машинного зрения.
Часть опубликованной сегодня информации была предоставлена участниками международного хакатона War&Sanctions, проведенного ГУР МО Украины в прошлом году. Опубликованные предприятия должны быть включены в "черные списки" ответственного бизнеса, финансовых учреждений и экспортного контроля в странах свободного мира
Отмечается, что более половины компаний до сих пор не находятся под санкциями ни одной из стран санкционной коалиции, что позволяет агрессору беспрепятственно получать технологии, комплектующие и финансирование.
Санкционное давление на агрессора и контроль за соблюдением санкционного режима необходимо усиливать. Опыт, который российская армия и производители вооружений получают сегодня на поле боя в Украине, завтра может быть использован Россией и ее союзниками — Ираном и КНДР — в новых войнах против цивилизованного мира
