ГУР разоблачило 21 российское предприятие, задействованное в изготовлении БПЛА для войны против Украины

ГУР обнародовало данные 21 российского предприятия, задействованного в разработке и производстве беспилотных систем, которые РФ использует в войне против Украины. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет УНН.

Данные обнародованы в разделе "ВПК агрессора" портала War&Sanctions.

В обновление, в частности, вошли:

ООО «Агентство цифрового развития» – разработчик и производитель линейки грузовых БПЛА «Сварог», которые использовались подразделениями морской пехоты на Херсонщине;

предприятия группы «Аэро-хит» – разработчика и производителя FPV-дронов «Велес», принадлежащие так называемому сенатору РФ от временно оккупированной Херсонской области Константину Басюку и получающие государственное финансирование из бюджета РФ;

КБ «Микроб» – разработчика одноименной серии FPV-дронов, а также АО «Площадь», которое создает для них системы автопилота и машинного зрения.

Часть опубликованной сегодня информации была предоставлена участниками международного хакатона War&Sanctions, проведенного ГУР МО Украины в прошлом году. Опубликованные предприятия должны быть включены в "черные списки" ответственного бизнеса, финансовых учреждений и экспортного контроля в странах свободного мира - говорится в сообщении.

Отмечается, что более половины компаний до сих пор не находятся под санкциями ни одной из стран санкционной коалиции, что позволяет агрессору беспрепятственно получать технологии, комплектующие и финансирование.

Санкционное давление на агрессора и контроль за соблюдением санкционного режима необходимо усиливать. Опыт, который российская армия и производители вооружений получают сегодня на поле боя в Украине, завтра может быть использован Россией и ее союзниками — Ираном и КНДР — в новых войнах против цивилизованного мира - добавили в ГУР.

