ГУР оприлюднило дані російських вчителів, які "перевиховують" українських дітей на окупованих територіях
Київ • УНН
Головне управління розвідки оприлюднило дані десятьох російських вчителів, що переїхали на окуповані території для ідеологічного перевиховання українських дітей. Вони беруть участь у програмі "Земський вчитель", отримуючи компенсації та поширюючи пропаганду.
Головне управління розвідки Міністерства оборони оприлюднило дані десятьох російських вчителів, які переїхали на тимчасово захоплені території для ідеологічного перевиховання українських дітей. Про це повідомляє ГУР, пише УНН.
ГУР у розділі "Викрадачі дітей" порталу War&Sanctions публікує дані про десятьох осіб, залучених у насадженні російської пропаганди українським дітям на тимчасово окупованих територіях
росія продовжує здійснювати культурний геноцид, поширюючи всеросійську програму "Земський вчитель" на тимчасово захоплені території України.
У рамках програми вчителі з рф переїжджають на захоплені території України і викладають у місцевих школах.
Тимчасово захоплені території Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей визначені владою РФ як пріоритетні регіони для програми. Педагоги, які погоджуються переїхати та працювати там, отримують подвійні компенсаційні виплати у розмірі 2 мільйони рублів.
Метою такої політики держави-агресора є створення на цих територіях контрольованого освітнього середовища, ідеологічне перевиховання українських дітей та формування в них російської ідентичності.
Окремі російські вчителі беруть участь в програмі з особистих та ідеологічних міркувань.
Так, вчителька російської мови та літератури Тетяна Бєлабородова переїхала в село Комишувате Маріупольського району Донецької області з Хабаровського краю РФ, зокрема з метою "бути ближче до свого чоловіка", який безпосередньо бере участь у війні проти України.
Встановлення особистостей організаторів і виконавців таких дій є важливим етапом на шляху до відновлення справедливості, притягнення винних до відповідальності та неминучості покарання за вчинені злочини, наголосили в ГУР, - наголосили у розвідці.
