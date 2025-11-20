ГУР оприлюднило дані російських вчителів, які "перевиховують" українських дітей на окупованих територіях

$42.090.00
Ексклюзив
08:56
Розширення агресії рф на захід: експерт розповів, як Польща готується до потенційної війни
08:40
рф атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки цілодобово у всіх регіонах - Міненерго
08:21
Сотні постраждалих і лише 12 найсуворіших вироків: Генпрокурор Кравченко закликав нардепів підтримати довічне ув'язнення за злочини проти дітей
07:57
У Тернополі 22 людини досі шукають після російського удару - Зеленський
07:11
Підготовка авто до зими: як уникнути проблем та що мати в машині
Ексклюзив
06:00
Odrex під слідством: як заяви про "тиск на бізнес" розсипаються на тлі фактів та висунутих обвинувачень
05:15
Німеччина надасть Україні далекобійні ракетні системи - Мерц
04:11
Трамп схвалив 28-пунктний план миру між росією та Україною - NBC News
19 листопада, 18:10
Зустріч Зеленського та Віткоффа у Туреччині скасована через "неприйнятний" план США щодо припинення війни - ЗМІ
19 листопада, 16:13
В Україні 20 листопада діятимуть графіки: скільки черг вимикатимуть
Популярнi новини
У Тернополі розгорнуті й безперервно функціонують "Пункти незламності" після російської атаки
20 листопада, 00:33
Не "все пропало", а "ми пройдемо цей період": Буданов - про нинішню зиму для України
20 листопада, 01:02
"Усунення режиму": у Вашингтоні стартувала акція з вимагою імпічменту Трампа
20 листопада, 03:05
"Це схоже на ІПСО": український дипломат Кислиця розкритикував план Трампа щодо припинення війни
08:01
Справа, що підірвала державу: як ситуація довкола Міндіча перетворилася на юридичний хаос і політичний вибух - аналіз підозри
08:12
Розширення агресії рф на захід: експерт розповів, як Польща готується до потенційної війни
Ексклюзив
08:56
Справа, що підірвала державу: як ситуація довкола Міндіча перетворилася на юридичний хаос і політичний вибух - аналіз підозри
08:12
Підготовка авто до зими: як уникнути проблем та що мати в машині
07:11
Odrex під слідством: як заяви про "тиск на бізнес" розсипаються на тлі фактів та висунутих обвинувачень
Ексклюзив
06:00
Кремація в Україні: скільки коштує послуга та чи користується попитом серед українців
Ексклюзив
19 листопада, 14:24
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн
19 листопада, 23:28
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі
19 листопада, 07:49
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"
18 листопада, 16:06
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсацію
18 листопада, 16:02
Пірс Броснан готовий повернутися до ролі Доктора Фейта після успішного дебюту
18 листопада, 11:51
ГУР оприлюднило дані російських вчителів, які "перевиховують" українських дітей на окупованих територіях

Київ • УНН

 • 234 перегляди

Головне управління розвідки оприлюднило дані десятьох російських вчителів, що переїхали на окуповані території для ідеологічного перевиховання українських дітей. Вони беруть участь у програмі "Земський вчитель", отримуючи компенсації та поширюючи пропаганду.

ГУР оприлюднило дані російських вчителів, які "перевиховують" українських дітей на окупованих територіях

Головне управління розвідки Міністерства оборони оприлюднило дані десятьох російських вчителів, які переїхали на тимчасово захоплені території для ідеологічного перевиховання українських дітей. Про це повідомляє ГУР, пише УНН.

ГУР у розділі "Викрадачі дітей" порталу War&Sanctions публікує дані про десятьох осіб, залучених у насадженні російської пропаганди українським дітям на тимчасово окупованих територіях

- йдеться у повідомленні.

росія продовжує здійснювати культурний геноцид, поширюючи всеросійську програму "Земський вчитель" на тимчасово захоплені території України.

У рамках програми вчителі з рф переїжджають на захоплені території України і викладають у місцевих школах.

Тимчасово захоплені території Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей визначені владою РФ як пріоритетні регіони для програми. Педагоги, які погоджуються переїхати та працювати там, отримують подвійні компенсаційні виплати у розмірі 2 мільйони рублів.

Метою такої політики держави-агресора є створення на цих територіях контрольованого освітнього середовища, ідеологічне перевиховання українських дітей та формування в них російської ідентичності.

ГУР оприлюднило дані про понад тисячу культурних цінностей, які загарбники викрали у окупованому Херсоні 11.11.25, 09:18 • 4533 перегляди

Окремі російські вчителі беруть участь в програмі з особистих та ідеологічних міркувань.

Так, вчителька російської мови та літератури Тетяна Бєлабородова переїхала в село Комишувате Маріупольського району Донецької області з Хабаровського краю РФ, зокрема з метою "бути ближче до свого чоловіка", який безпосередньо бере участь у війні проти України.

Встановлення особистостей організаторів і виконавців таких дій є важливим етапом на шляху до відновлення справедливості, притягнення винних до відповідальності та неминучості покарання за вчинені злочини, наголосили в ГУР, - наголосили у розвідці.

Окупанти на ТОТ створюють "трудові табори" для підлітків – соцслужби перетворили на каральний інструмент – Центр нацспротиву17.11.25, 18:34 • 3512 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоВійна в Україні
Село
російська пропаганда
Війна в Україні
Донецька область
Луганська область
Запорізька область
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Херсонська область
Україна
Маріуполь