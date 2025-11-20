ГУР обнародовало данные российских учителей, которые "перевоспитывают" украинских детей на оккупированных территориях
Киев • УНН
Главное управление разведки обнародовало данные десяти российских учителей, переехавших на оккупированные территории для идеологического перевоспитания украинских детей. Они участвуют в программе "Земский учитель", получая компенсации и распространяя пропаганду.
Главное управление разведки Министерства обороны обнародовало данные десяти российских учителей, переехавших на временно захваченные территории для идеологического перевоспитания украинских детей. Об этом сообщает ГУР, пишет УНН.
ГУР в разделе "Похитители детей" портала War&Sanctions публикует данные о десяти лицах, вовлеченных в насаждение российской пропаганды украинским детям на временно оккупированных территориях
Россия продолжает осуществлять культурный геноцид, распространяя всероссийскую программу "Земский учитель" на временно захваченные территории Украины.
В рамках программы учителя из РФ переезжают на захваченные территории Украины и преподают в местных школах.
Временно захваченные территории Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей определены властями РФ как приоритетные регионы для программы. Педагоги, которые соглашаются переехать и работать там, получают двойные компенсационные выплаты в размере 2 миллиона рублей.
Целью такой политики государства-агрессора является создание на этих территориях контролируемой образовательной среды, идеологическое перевоспитание украинских детей и формирование у них российской идентичности.
ГУР обнародовало данные о более чем тысяче культурных ценностей, которые захватчики похитили в оккупированном Херсоне11.11.25, 09:18 • 4563 просмотра
Отдельные российские учителя участвуют в программе по личным и идеологическим соображениям.
Так, учительница русского языка и литературы Татьяна Белабородова переехала в село Камышеватое Мариупольского района Донецкой области из Хабаровского края РФ, в частности с целью "быть ближе к своему мужу", который непосредственно участвует в войне против Украины.
Установление личностей организаторов и исполнителей таких действий является важным этапом на пути к восстановлению справедливости, привлечению виновных к ответственности и неизбежности наказания за совершенные преступления, подчеркнули в ГУР, - подчеркнули в разведке.
Оккупанты на ВОТ создают "трудовые лагеря" для подростков – соцслужбы превратили в карательный инструмент – Центр нацсопротивления17.11.25, 18:34 • 3577 просмотров