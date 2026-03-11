Графіки відключень очікуються лише у вечірній пік, у трьох областях через ворожі атаки знеструмлення

У трьох областях є знеструмлення через ворожі атаки, у пікові години ввечері у деяких регіонах прогнозуються графіки відключень світла, повідомили у Міненерго у середу, пише УНН.

Ворожі атаки

Через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури частина громад у Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання - повідомили у Міненерго.

Енергетики, як зазначається, працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів.

Графіки

"У деяких регіонах прогнозується застосування графіків погодинних відключень у вечірні години пікового споживання. Також протягом дня у частині регіонів діють графіки обмеження потужності для бізнесу і промисловості", - зазначили у Міненерго.

В Укренерго також уточнили, що "в окремих регіонах України наразі застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості, у вечірні години максимального споживання прогнозується також вимушене застосування погодинних відключень для всіх категорій споживачів".

Споживачів, де застосовуються заходи обмеження, просять за можливості ощадливо використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо - у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

