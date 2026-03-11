$43.860.0351.040.33
09:10 • 942 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
08:06 • 5378 перегляди
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
07:44 • 11204 перегляди
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
Ексклюзив
10 березня, 17:36 • 26250 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 84547 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
10 березня, 15:25 • 64881 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
10 березня, 14:11 • 40628 перегляди
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Ексклюзив
10 березня, 12:33 • 45495 перегляди
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Ексклюзив
10 березня, 11:27 • 35826 перегляди
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Ексклюзив
10 березня, 11:25 • 62815 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Графіки відключень очікуються лише у вечірній пік, у трьох областях через ворожі атаки знеструмлення

Київ • УНН

 • 1218 перегляди

Через обстріли без світла залишилися частини трьох областей. Увечері в регіонах прогнозують графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

У трьох областях є знеструмлення через ворожі атаки, у пікові години ввечері у деяких регіонах прогнозуються графіки відключень світла, повідомили у Міненерго у середу, пише УНН.

Ворожі атаки

Через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури частина громад у Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання

- повідомили у Міненерго.

Енергетики, як зазначається, працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів.

Графіки

"У деяких регіонах прогнозується застосування графіків погодинних відключень у вечірні години пікового споживання. Також протягом дня у частині регіонів діють графіки обмеження потужності для бізнесу і промисловості", - зазначили у Міненерго.

В Укренерго також уточнили, що "в окремих регіонах України наразі застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості, у вечірні години максимального споживання прогнозується також вимушене застосування погодинних відключень для всіх категорій споживачів".

Споживачів, де застосовуються заходи обмеження, просять за можливості ощадливо використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо - у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

росія пошкодила в Україні 9 ГВт генерації, є плани відновлення орієнтовно 4 ГВт - Шмигаль10.03.26, 20:03 • 4614 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономіка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Донецька область
Харківська область
Дніпропетровська область
Міністерство енергетики України
Укренерго