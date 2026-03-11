Графики отключений ожидаются только в вечерний пик, в трех областях из-за вражеских атак обесточивания
Киев • УНН
Из-за обстрелов без света остались части трех областей. Вечером в регионах прогнозируют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей.
В трех областях есть обесточивания из-за вражеских атак, в пиковые часы вечером в некоторых регионах прогнозируются графики отключений света, сообщили в Минэнерго в среду, пишет УНН.
Вражеские атаки
Из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры часть общин в Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения
Энергетики, как отмечается, работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение для всех абонентов.
Графики
"В некоторых регионах прогнозируется применение графиков почасовых отключений в вечерние часы пикового потребления. Также в течение дня в части регионов действуют графики ограничения мощности для бизнеса и промышленности", - отметили в Минэнерго.
В Укрэнерго также уточнили, что "в отдельных регионах Украины сейчас применяются графики ограничения мощности для промышленности, в вечерние часы максимального потребления прогнозируется также вынужденное применение почасовых отключений для всех категорий потребителей".
Потребителей, где применяются меры ограничения, просят по возможности экономно использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно - в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.
