Очільниця Агентства з розшуку і менеджменту активів Олена Дума продовжує "шукати винних" для того, щоб виправдати свою неефективну роботу. На цей раз вона звинуватила депутатів у блокуванні "нових системних надходжень" до держбюджету, проте забула згадати, що в агентстві знаходиться безліч активів, яким роками не шукають управителів, пише УНН.

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Сьогодні Олена Дума висловилася щодо важливості ухвалення законопроєкту, який би дозволив арештовані корпоративні права російських і білоруських компаній використовувати для поповнення держбюджету України. Голова АРМА назвала цей закон "історичним" і натякнула, що низка нардепів, включаючи Галину Янченко, "захищають власність ворога".

Однак, варто нагадати, що саме Олену Думу неодноразово звинувачували у співпраці з проросійськими політиками. Екснардеп Ігор Мосійчук навіть назвав Олену Думу "госДума", адже, на його думку, вона працює більше в інтересах країни-агресора, ніж на користь України. Зокрема, є підозри щодо її співпраці з екснардепом-зрадником віктором медведчуком, а також біглим міністром часів Януковича Олександром Клименком.

На сайті Кабінету міністрів України навіть з’явилася петиція з закликом звільнити Олену Думу з посади очільниці АРМА через її ймовірні зв’язки з проросійськими політиками та неефективне управління арештованими активами.

Окрім того, за словами Олени Думи, саме цей законопроєкт забезпечив би "нові системні надходження до держбюджету".

"Сьогодні Верховна Рада України мала схвалити історичний законопроєкт, який би розблокував управління арештованими корправами рф і рб. Це забезпечило би нові системні надходження до держбюджету, що стало би ключовим у відновленні України за рахунок майна агресора та його поплічників", - заявила голова АРМА.

Проте, вона забула вказати, що "системні надходження" могли б приносити й активи, які вже давно передані в АРМА і роками просто простоюють. Наприклад, понад два роки без належного управління в агентстві знаходилися близько 21 тисячі російсько-білоруських вагонів, що агентство все ж почало шукати для них управителя.

Схожа ситуація склалася й з іншим арештованим активом — торговим центром "Флагман" в Івано-Франківську. Цей об’єкт передали в АРМА ще в жовтні 2022 року, проте всі доходи від його діяльності продовжували отримувати його російські власники. Лише після резонансу у ЗМІ агентство оголосило конкурс на управління ТЦ.

Більше того, експерти неодноразово вказували на те, що АРМА неефективно використовує активи, які могли б бути корисними для держави, особливо в умовах війни. Наприклад, арештовані санаторії могли б використовуватися для реабілітації поранених військових або надавати прихисток переселенцям. Водночас важка техніка, така як екскаватори та бульдозери, могла б сприяти укріпленню оборонних рубежів або відновленню інфраструктури, але натомість простоює без використання.

У той же час, утримання АРМА значно перевищує доходи, які цей орган приносить у держбюджет.

Тому виникає кілька логічних запитань: чи справді Олена Дума захищає інтереси держави, чи ж її справжні мотиви значно відрізняються від декларованих і чи не варто їй зосередитися на виконанні своїх прямих обов’язків щодо управління переданим до АРМА майном замість звинувачень у бік інших нардепів?