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Глава АРМА Дума ищет виновных в провале системных поступлений и «забывает» о собственных провалах

Глава АРМА Дума ищет виновных в провале системных поступлений и «забывает» о собственных провалах

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 12:10  •  2346 просмотра

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Елена Дума критикует депутатов за блокирование поступлений в бюджет, но игнорирует неэффективное управление активами в АРМА. Эксперты обвиняют ее в связях с пророссийскими политиками и неэффективной работе.

Глава Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума продолжает "искать виноватых" для того, чтобы оправдать свою неэффективную работу. На этот раз она обвинила депутатов в блокировании "новых системных поступлений" в госбюджет, однако забыла упомянуть, что в агентстве находится множество активов, которым годами не ищут управителей, пишет УНН.

Детали

Сегодня Елена Дума высказалась о важности принятия законопроекта, который бы позволил арестованные корпоративные права российских и белорусских компаний использовать для пополнения госбюджета Украины. Глава АРМА назвала этот закон "историческим" и намекнула, что ряд нардепов, включая Галину Янченко, "защищают собственность врага".

Однако, стоит напомнить, что именно Елену Думу неоднократно обвиняли в сотрудничестве с пророссийскими политиками. Экс-нардеп Игорь Мосийчук даже назвал Елену Думу "госДума", ведь, по его мнению, она работает больше в интересах страны-агрессора, чем в пользу Украины. В частности, есть подозрения относительно ее сотрудничества с экс-нардепом-предателем Виктором медведчуком, а также беглым министром времен Януковича Александром Клименко.

На сайте Кабинета министров Украины даже появилась петиция с призывом уволить Елену Думу с должности главы АРМА из-за ее вероятных связей с пророссийскими политиками и неэффективного управления арестованными активами.

Кроме того, по словам Елены Думы, именно этот законопроект обеспечил бы "новые системные поступления в госбюджет".

"Сегодня Верховная Рада Украины должна была принять исторический законопроект, который бы разблокировал управление арестованными корправами рф и рб. Это обеспечило бы новые системные поступления в госбюджет, что стало бы ключевым в восстановлении Украины за счет имущества агрессора и его приспешников", - заявила глава АРМА.

Однако, она забыла указать, что "системные поступления" могли бы приносить и активы, которые уже давно переданы в АРМА и годами просто простаивают. Например, более двух лет без надлежащего управления в агентстве находились около 21 тысячи российско-белорусских вагонов, что агентство все же начало искать для них управляющего.

Похожая ситуация сложилась и с другим арестованным активом - торговым центром "Флагман" в Ивано-Франковске. Этот объект передали в АРМА еще в октябре 2022 года, однако все доходы от его деятельности продолжали получать его российские владельцы. Лишь после резонанса в СМИ агентство объявило конкурс на управление ТЦ.

Более того, эксперты неоднократно указывали на то, что АРМА неэффективно использует активы, которые могли бы быть полезными для государства, особенно в условиях войны. Например, арестованные санатории могли бы использоваться для реабилитации раненых военных или предоставлять приют переселенцам. В то же время тяжелая техника, такая как экскаваторы и бульдозеры, могла бы способствовать укреплению оборонительных рубежей или восстановлению инфраструктуры, но вместо этого простаивает без использования.

В то же время, содержание АРМА значительно превышает доходы, которые  этот орган приносит в госбюджет.

Поэтому возникает несколько логичных вопросов: действительно ли Елена Дума защищает интересы государства, или же ее настоящие мотивы значительно отличаются от декларируемых и не стоит ли ей сосредоточиться на выполнении своих прямых обязанностей по управлению переданным в АРМА имуществом вместо обвинений в сторону других нардепов?

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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